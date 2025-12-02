ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
110
Время на прочтение
1 мин

ГУР атаковали технику РФ на Донбассе: что известно

Армия РФ понесла потери после удара ГУР на Донбассе.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
ГУР МО

ГУР МО / © ГУР Минобороны

Бойцы ГУР отработали по вражеской технике на Донбассе. Поражены радары и пусковые установки ЗРК оккупантов.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

Только за одну ночь под удар попали:

  • пусковая установка 9А83 из состава ЗРК «С-300В», находившаяся на боевом дежурстве;

  • две дорогостоящие радиолокационные станции 1Л125 «Ниобий-СВ».

«Такие удары существенно уменьшают возможности московитов контролировать воздушное пространство над Донбассом и создают условия для новых воздушных операций Сил обороны Украины», — отмечают разведчики.

Ранее ГУР ударило по кадыровцам под Бердянском. Точные потери РФ устанавливаются.

«В результате первого взрыва московиты запаниковали — кто уцелел, тот сбежал. Вскоре на пустое место махинаций с дизтопливом прибыл еще один вражеский пикап — тогда сдетонировало второй раз. В итоге ― успешно поражены два автомобиля, на которых передвигались „хапуги“ из оккупационного подразделения „ахмат“, — говорится в сообщении.

Как в очередной раз отметили в украинской разведке, российские оккупанты должны ответить за каждое преступление, которое они совершили против Украины.

Дата публикации
Количество просмотров
110
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie