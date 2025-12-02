- Дата публикации
Категория
Украина
ГУР атаковали технику РФ на Донбассе: что известно
Армия РФ понесла потери после удара ГУР на Донбассе.
Бойцы ГУР отработали по вражеской технике на Донбассе. Поражены радары и пусковые установки ЗРК оккупантов.
Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.
Только за одну ночь под удар попали:
пусковая установка 9А83 из состава ЗРК «С-300В», находившаяся на боевом дежурстве;
две дорогостоящие радиолокационные станции 1Л125 «Ниобий-СВ».
«Такие удары существенно уменьшают возможности московитов контролировать воздушное пространство над Донбассом и создают условия для новых воздушных операций Сил обороны Украины», — отмечают разведчики.
Ранее ГУР ударило по кадыровцам под Бердянском. Точные потери РФ устанавливаются.
«В результате первого взрыва московиты запаниковали — кто уцелел, тот сбежал. Вскоре на пустое место махинаций с дизтопливом прибыл еще один вражеский пикап — тогда сдетонировало второй раз. В итоге ― успешно поражены два автомобиля, на которых передвигались „хапуги“ из оккупационного подразделения „ахмат“, — говорится в сообщении.
Как в очередной раз отметили в украинской разведке, российские оккупанты должны ответить за каждое преступление, которое они совершили против Украины.