ГУР атаковали технику РФ на Донбассе: что известно

Бойцы ГУР отработали по вражеской технике на Донбассе. Поражены радары и пусковые установки ЗРК оккупантов.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

ГУР атаковали радары и пусковые установки ЗРК оккупантов на Донбассе

Только за одну ночь под удар попали:

пусковая установка 9А83 из состава ЗРК «С-300В», находившаяся на боевом дежурстве;

две дорогостоящие радиолокационные станции 1Л125 «Ниобий-СВ».

«Такие удары существенно уменьшают возможности московитов контролировать воздушное пространство над Донбассом и создают условия для новых воздушных операций Сил обороны Украины», — отмечают разведчики.

Ранее ГУР ударило по кадыровцам под Бердянском. Точные потери РФ устанавливаются.

«В результате первого взрыва московиты запаниковали — кто уцелел, тот сбежал. Вскоре на пустое место махинаций с дизтопливом прибыл еще один вражеский пикап — тогда сдетонировало второй раз. В итоге ― успешно поражены два автомобиля, на которых передвигались „хапуги“ из оккупационного подразделения „ахмат“, — говорится в сообщении.

Как в очередной раз отметили в украинской разведке, российские оккупанты должны ответить за каждое преступление, которое они совершили против Украины.