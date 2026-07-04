ГУР атаковало аэропорт «Бельбек» в Крыму: РФ потеряла дорогостоящий Миг-29 (эксклюзивное видео)

Атака ГУР на Бельбек / © ГУР Минобороны

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Главное управление разведки (ГУР) нанесло удар беспилотниками по аэродрому «Бельбек» в Крыму, в результате чего уничтожен российский истребитель Миг-29.

Об этом сообщает Главное управление разведки в субботу, 4 июля.

Атаку совершили в ночь с 25 на 26 июня мастера Департамента беспилотных систем ГУР МО Украины. Ориентировочные убытки России могут составить десятки миллионов долларов.

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«Одним ударом спецназовцы ГУР также сожгли аэродромную пусковую установку — в момент поражения машина обслуживала боевой самолет российских оккупантов», — добавили в ГУР.

В украинской разведке подчеркнули, что Крым — это Украина, и атаки на полуостров будут продолжаться до тех пор, пока будет продолжаться военная агрессия РФ.

© ГУР Минобороны

Атаки на Крым — последние новости

Напомним, ночью 4 июля в Керчи и других районах оккупированного Крыма прогремели взрывы, в частности, в Керчи и Севастополе, а в районе Аджимушкая возник пожар. По данным мониторинговых каналов, дроны заметили над Раздольненским районом.

Во время атаки 3 июля произошло обесточивание ряда важных объектов в Крыму после эффективной атаки. Были поражены электроподстанции ПС 110 кВ «Саки», «Старый Крым» и другие.

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