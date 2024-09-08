ГУР атаковало российские компании, производящие оружие и военную инфраструктуру

ГУР уничтожило базы данных и системы российских производителей оружия и военных объектов.

Специалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины совершили атаки на ряд российских компаний, занимающихся изготовлением оружия и развитием военных объектов инфраструктуры.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР.

По данным разведки, под удар попали российские предприятия, производящие детали для радиоэлектронных систем, запчасти для оружия, а также оборудование для обработки металлов. Кроме того, пострадали ресурсы компаний занимающихся развитием военной инфраструктуры России.

Атаки коснулись предприятий, таких как "СМКомплект ЭК", "КристЭлКом", "КонтурНИИРС", "Чип-проф", "Челябинский завод промышленной модернизации", "Сибинструмент", "Сметка.ру" и другие. Также под удар попал пропагандистский "Симферопольский форум".

Специалисты ГУР получили доступ к 14 серверам, уничтожив внутреннюю инфраструктуру атакуемых объектов путем удаления системных файлов, баз данных и резервных копий.

Напомним, 4 сентября ГУР Минобороны Украины совместно с хакерами ВО Team осуществили кибератаку на сетевую инфраструктуру России, уничтожив 18 серверов без возможности восстановления.

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