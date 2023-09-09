ГУР имеет список стратегических объектов России, подлежащих уничтожению — Скибицкий

Таких целей "очень много", говорят в разведке.

Заместитель руководителя украинского ГУР Вадим Скибицкий рассказал, что разведчики составили перечень стратегических объектов страны-агрессорки России, которые необходимо уничтожить.

Об этом представитель ГУР сообщил в эфире телемарафона.

По его словам, таких целей "очень многое". Более того, они уже давно определены и пронумерованы.

Мы работаем методически, определяем наиболее критические цели и наиболее критические объекты для самой России. Это военные объекты, объекты оборонно-военного комплекса. Поэтому целей у нас много. Они все пронумерованы, определены по иерархии, определено их значение, и мы целенаправленно уничтожаем их для того, чтобы снизить потенциал России", – заявил Скибицкий.

Представитель разведки отметил, что Украина использует все доступные средства для поражения этих объектов. Речь идет о беспилотниках, ракетных системах и агентурных единицах, "действующих, в том числе на территории" РФ.

Напомним, представитель ГУР Андрей Юсов рассказал, почему в Москве участился "хлопок". Одна из причин того, что именно в российской столице сосредоточены центры принятия решений в войне против Украины.

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