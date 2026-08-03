ГУР нанесло удар по Крыму с помощью новых дронов Magura: что уничтожено (видео)

Операция проведена благодаря морской платформе Magura / © Главное управление разведки Министерства обороны Украины

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Спецназначители Главного управления разведки Министерства обороны Украины провели успешную операцию на территории временно оккупированного Крыма, поразив машину управления из состава комплекса РЛС «Подлит», а также вражескую систему распознавания «свой-чужой» — радиолокационный запросник «Пароль-4».

Об этом сообщило ГУР МОУ 3 августа, опубликовав соответствующее видео боевой работы.

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Операцию, состоявшуюся в конце июля 2026 года, провели военные спецподразделения ГУР Group 13.

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Для ее реализации спецназовцы применили новейшие морские платформы Magura, в том числе носители FPV-дронов, что позволило нанести успешные удары по наземным целям российской армии в Крыму.

«Отныне наши „Магуры“ угрожают российским оккупантам и на суше — это кардинальный перевод борьбы в другую плоскость. В общем, наши операции во время войны с российским агрессором подтверждают, что захватчикам в Крыму не будет места ни в акватории, ни в небе над Черным морем, ни на крымской земле. Крым — это Украина», — сказал командир Group 13 с позывным Тринадцатый.

В ГУР добавили, что всего во время войны на море операторы Group 13 уничтожили девять и повредили пять российских кораблей, уничтожили три вражеских вертолета и повредили еще один вертолет, а также уничтожили два истребителя из состава Черноморского флота РФ.

Напомним, в оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов: сообщают об атаке дронов и возможном попадании в нефтебазу в Феодосии.

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