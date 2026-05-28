ГУР обнародовало научный портрет предателя: кто на самом деле становится коллаборантом

ГУР МО Украины

Средний возраст коллаборантов составляет 42-47 лет. Более 82% из них не имеют высшего образования, а около 70% до приговора официально не работали.

Такой научный портрет предателя представили в «Укринформе» во время презентации аналитического исследования «Криминологический и психологический портрет осужденного коллаборанта» по результатам исследования ученых и при поддержке ГУР МО Украины.

Как отметили специалисты, исследование формирует криминологический и психологический портрет осужденных за коллаборационную деятельность. Работа базируется на данных госорганов и опросе 100 человек, осужденных за сотрудничество с врагом.

В Украине презентовали исследование об осужденных коллаборантах

Также отмечается склонность части осужденных объяснять свои действия внешними обстоятельствами и избегать персональной ответственности.

Отдельно ученые отмечают, что такая категория требует специальных программ ресоциализации и межведомственной работы для предотвращения повторных рисков.

Что известно об осужденных предателях в Украине

По состоянию на 27 мая 2026 почти 1000 осужденных коллаборантов ожидают выезда в российскую федерацию (400 из них представлены на сайте проекта), а 70 человек уже выехали в РФ с параллельным возвращением украинцев из российской неволи.

