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ГУР обратилось к российским военным: "Вы не рабы и не Муму"

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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ГУР обратилось к российским военным: "Вы не рабы и не Муму"

Главное управление разведки Украины / Фото: ГУР Минобороны

Украина гарантируют сдающимся "безопасность, порядочность и чистую совесть".

Военная разведка Украины обратилась к российским военным, чтобы те переходили "на сторону добра". Украина гарантирует безопасность и демократичность.

Об этом сказал представитель военного Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов на брифинге 5 сентября.

"Мы обращаемся ко всем российским военнослужащим: даже во время диктатуры есть выбор. Вы не рабы, не "Герасимы" и не "Му-му". Переходите на сторону добра, где вам гарантируют безопасность, порядочность и чистую совесть", — заверил он. 

В качестве примера он привел российского пилота 28-летнего Максима Кузьминова, перегнавшего в Украину вертолет Ми-8. Юсов напомнил, что по закону Украина выплатит пилоту денежную компенсацию, гарантирует безопасность ему и членам его семьи, а также предоставит право выбора относительно дальнейшего места жительства и работы.

"Сейчас Максим свободный человек в свободной стране. Он размышляет о намерении присоединиться к Силам Обороны Украины и дальше противодействовать российской агрессии. Но это будет его решение — человека, сделавшего сознательный выбор", — рассказал Юсов.

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Дата публикации
Просмотры
664
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