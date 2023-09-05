ГУР обратилось к российским военным: "Вы не рабы и не Муму"

Украина гарантируют сдающимся "безопасность, порядочность и чистую совесть".
Военная разведка Украины обратилась к российским военным, чтобы те переходили "на сторону добра". Украина гарантирует безопасность и демократичность.
Об этом сказал представитель военного Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов на брифинге 5 сентября.
"Мы обращаемся ко всем российским военнослужащим: даже во время диктатуры есть выбор. Вы не рабы, не "Герасимы" и не "Му-му". Переходите на сторону добра, где вам гарантируют безопасность, порядочность и чистую совесть", — заверил он.
В качестве примера он привел российского пилота 28-летнего Максима Кузьминова, перегнавшего в Украину вертолет Ми-8. Юсов напомнил, что по закону Украина выплатит пилоту денежную компенсацию, гарантирует безопасность ему и членам его семьи, а также предоставит право выбора относительно дальнейшего места жительства и работы.
"Сейчас Максим свободный человек в свободной стране. Он размышляет о намерении присоединиться к Силам Обороны Украины и дальше противодействовать российской агрессии. Но это будет его решение — человека, сделавшего сознательный выбор", — рассказал Юсов.
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