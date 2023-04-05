ГУР обратилось к жителям оккупированного Крыма: призывают работать с ВСУ

Украинская разведка обратилась к жителям временно оккупированного Крыма и предложила им сотрудничать с силами обороны Украины.

Разведка Украины обратилась к жителям временно оккупированного Крыма и предложила им сотрудничать с украинскими военными.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки.

“Решимость военно-политического руководства Украины, украинского общества и сил обороны Украины в вопросе возвращения всех временно оккупированных российскими захватчиками украинских земель, а также ваша поддержка, приближают нашу Победу. Просим и дальше сообщать информацию о расположении оккупационных сил и средств”, — подчеркнули в ГУР.

Отдельно там отметили, что нужна информация про:

пункты дислокации, адреса проживания личного и руководящего состава оккупационных войск;

склады хранения снарядов и горюче-смазочных материалов;

точки размещения, хранения и ремонта военной техники;

места размещения РЭР и РЭБ средств (характерный признак: антенны и локаторы);

штабы и пункты управления оккупационными войсками;

места хранения и точек дежурства средств противовоздушной обороны (ПВО).

Напомним, что во временно оккупированном Севастополе местные жители сообщили о звуках выстрелов, произошедших 4 апреля.

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