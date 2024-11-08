ГУР "открестилось" от скандального нардепа Шевченко: Юсов сделал жесткое заявление

Народный депутат Украины Евгений Шевченко, ранее исключенный из фракции "Слуга народа" и подозреваемый в госизмене, не является сотрудником ГУР, несмотря на его заявления, что он является агентом разведки, и подтвержденную Будановым "помощь" в контактах с белорусским диктатором Александром Лукашенко.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в комментарии "РБК-Украина".

"Указанное лицо – не сотрудник ГУР", – подчеркнул Юсов.

Он отметил, что все граждане Украины, и особенно — народные депутаты Украины, должны ответственно относиться к государственным интересам Украины и не имеют права делать публичные заявления, которые могут навредить национальной безопасности.

"Любой шаг в сторону оправдания оккупанта, попытки перекладывания ответственности с агрессора на жертву являются очевидным подыгрыванием врагу. Такие действия должны получить адекватную оценку со стороны компетентных органов", — отметил Юсов.

Напомним, открытый фанат Лукашенко, пророссийский нардеп Евгений Шевченко пригрозил Зеленскому и призвал его к переговорам с Путиным. В ответ глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что некоторые нардепы "запутались в вопросах национальной безопасности, национальных интересов и будущего страны".

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