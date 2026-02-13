ГУР показало, как российский командир приказывал убивать гражданских украинцев

Российский военный (иллюстративный фото) / © Associated Press

Российские военнослужащие получили прямой приказ по уничтожению мирного населения во время проведения «зачистки» в районе населенного пункта Зеленый Гай на Александровском направлении Донбасса.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По данным разведки, преступный приказ был отдан бойцам отряда «Шторм», состоящему из бывших заключенных и входящего в состав 57-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил РФ. В разговоре зафиксировали указание командира не оставлять в живых ни одного человека в большом здании, где находятся гражданские лица.

«Давай там одно большое небо слушают и готовятся две двоечки, одна двоечка готовится на зачистку, где мирные граждане — всех еб.шить на.й. Вот это здание большое», — говорится в перехваченном диалоге захватчиков.

В ГУР МО подчеркнули, что такие действия являются частью целенаправленной политики Кремля по уничтожению украинцев на временно оккупированных территориях. Ведомство официально предупредило, что все причастные к зверствам идентифицируются. А за каждое совершенное против украинского народа военное преступление обязательно наступит справедливое возмездие.

