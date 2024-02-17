Как спецназовцы обороняли последнюю дорогу из Авдеевки: детали от ГУР

Наши бойцы делали все для обеспечения эвакуационного коридора.

Спецназовцы ГУР МО в составе Сил Безопасности и Обороны в течение недели обороняли последнюю дорогу из Авдеевки. Они наносили колоссальные потери постоянно наступавшим штурмовым подразделениям армии РФ.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

"В рамках приказа о скоординированном уходе основных сил, спецназовцы ГУР МО Украины совместно с воинами ССО, 3-й отдельной штурмовой бригады, 225-го отдельного штурмового батальона, 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ обеспечивали эвакуационный коридор", – отмечается в сообщении.

Спецпризначенці ГУР МО, які обороняли останню дорогу з Авдіївки (9 фото)

По сообщению ГУР, спецназовцы удерживают оборону на заранее подготовленных позициях. Они прилагают максимум усилий для предотвращения дальнейшего продвижения врага.

"Слава Украине и всем, кто ее защищает!", – подытожили в ГУР МО.

Напомним, в России пытаются максимально скрыть потери РФ под Авдеевкой. Так, кремлевские пропагандисты получили задачу как можно сильнее зачистить информационное пространство от реальных данных по потерям в Украине.

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