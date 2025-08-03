ГУР получило полный набор секретов новейшего подводного ракетоносца РФ: что удалось узнать (фото)

Князь Пожарский / © Фокус

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Украинская военная разведка получила внутреннюю документацию об одном из самых опасных элементов российской ядерной триады — стратегической атомной подводной лодке К-555 «Князь Пожарский» проекта 955А «Борей-А».

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления разведки МО Украины в Telegram.

Речь идет о новейшей субмарине, которая только 24 июля 2025 года официально стала частью 31-й дивизии подводных лодок Северного флота РФ. Постоянная база — город Гаджиево в Мурманской области. На боевое дежурство корабль отправил лично Владимир Путин.

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ГУР получило доступ к критически важной информации

списков всего экипажа с деталями об их должностях, квалификации и физподготовке;

инструкций по боевым задачам и внутреннему распорядку на борту;

схем работы систем жизнеобеспечения и боевого оснащения;

документов об организации быта экипажа, эвакуации раненых, грузовых операциях и действиях в случае буксировки;

технической документации, в частности отчета о поврежденном радиобуе, с указанием всех участников экспертизы.

Кроме того, у разведки оказалась копия книги корабельного распорядка — детальный документ, регламентирующий повседневную и боевую деятельность субмарины.

© ГУР Минобороны

© ГУР Минобороны

© ГУР Минобороны

© ГУР Минобороны

© ГУР Минобороны

© ГУР Минобороны

© ГУР Минобороны

© ГУР Минобороны

© ГУР Минобороны

© ГУР Минобороны

Проект «Борей-А», к которому относится «Князь Пожарский», — основа морского компонента ядерных сил РФ. Каждая такая лодка несет 16 шахт с межконтинентальными ракетами Р-30 «Булава-30», которые способны доставить до 10 ядерных боеголовок на каждой.

Полученные данные позволяют не только лучше понять возможности и уязвимости именно «Князя Пожарского», но и всего флота новых российских стратегических субмарин. Это — серьезный прорыв в ослаблении одного из главных инструментов ядерного шантажа Кремля.

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Напомним, ранее мы писали о том, что Россия начала патрулировать Черное море подводными лодками, ведь для врага осталась только опция подводного патрулирования.