Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
469
Время на прочтение
1 мин

ГУР поразило российские вертолеты в оккупированном Крыму

ГУР успешно атаковало военные объекты в Крыму, нанеся ощутимый удар по боеспособности врага.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Атака ГУР

Атака ГУР / © скриншот с видео

Спецподразделение ГУР МО Украины "Призраки" успешно провело операцию на территории временно оккупированного Крыма, в результате которой российские оккупационные войска понесли значительные потери.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки МО Украины в Telegram.

По данным разведки, было уничтожено три многоцелевых вертолета Ми-8 и одну из самых современных российских радиолокационных станций — РЛС 55Ж6У «Небо-У».

Эта РЛС является критически важным элементом для вражеской противовоздушной обороны, поскольку способна отслеживать воздушные цели на значительном расстоянии. Ее уничтожение существенно ослабляет возможности российской ПВО на полуострове, что, в свою очередь, открывает новые возможности для дальнейших операций.

Уничтожение военных объектов в Крыму является частью постоянной боевой работы, направленной на истощение ресурсов врага и демилитаризацию полуострова.

© Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Напомним, что спецподразделение «Призраки» ГУР МО Украины ранее уже проводило успешные атаки на военныеобъекты оккупантов в Крыму. Сообщается, что они атаковали и поразили критически важные дорогостоящие компоненты зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф».

