ГУР представило "типичный портрет" оккупанта на основе опроса пленных россиян

ГУР предлагает понять подробнее, кто такой среднестатистический оккупант, каков его социальный портрет, его мотивы.

Представители Главного управления разведки на основе опроса пленных российских захватчиков представили "типичный портрет" оккупанта, воюющего против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР МО Украины.

"Понять подробнее, кто такой среднестатистический оккупант, его социальный портрет, его мотивы. Как он видит и воспринимает мир и реальность. И, в конце концов, что его на самом деле побуждает", — отметил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов и добавил, что исследование было проведено в апреле 2023 года.

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Согласно исследованию, в боевых действиях против Украины принимают участие представители практически всех регионов России, а также незаконно мобилизованные на временно оккупированных территориях ОРДЛО и Крыма и контрактники так называемой "народной милиции ЛНР".

40% опрошенных отметили, что попали в плен добровольно, что свидетельствует о низком моральном духе врага.

80% российских военнопленных недовольны приказами своего руководства, более 50% утверждают, что в случае отступления командиры отступят, а личный состав покинут.

Что касается мотивации окупантов, то самым сильным фактором, который стимулировал их пойти воевать против Украины 54,8% пленных россиян назвали "желание жизненной стабильности", а 35,9% россиян мотивировали "возможность продвинуться в жизни".

Отмечается, что абсолютно не нашли поддержки у респондентов такие утверждения – "желание отомстить за товарищей" и "желание быть профессиональным военным".

60% опрошенных, оценивая личные качества своих командиров по пятибалльной шкале, ставят им самую низкую оценку – 1. Оценку 5 поставили всего 1,3% респондентов.

Только 17% российских военнопленных заявили, что были полностью снабжены боекомплектом и лишь 6% отметили, что могли рассчитывать на поддержку других подразделений.

Согласно исследованию, основным источником информации в армии РФ являются разговоры с сослуживцами и звонки домой. Эти источники информации пользуются наибольшим доверием, тогда как телевидению доверяют только 20% респондентов.

Напомним, ранее сообщалось, что российские военные на фоне больших потерь и в ожидании контрнаступления ВСУ начали активно сдаваться в плен, а в прошлом месяце был зафиксирован рекорд обращений от оккупантов.

Кроме того, мы ранее информировали, что Российские Минобороны пытались скрыть, что во время войны в Украине часто случаются случаи массовой гибели агрессоров.

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