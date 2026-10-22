ГУР предупредило о "телемосте" РФ: Кремль готовит ИПСО, чтобы скрыть преступления в Олешках

Россия готовит на 22 октября очередную информационную провокацию

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Россия готовит международную провокацию, чтобы скрыть совершенные ею военные преступления, в частности, во временно оккупированных Олешках на Херсонщине, а также дискредитировать Силы обороны Украины.

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР).

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По данным разведки, россияне планируют привлечь к пропагандистскому мероприятию представителей 80 стран. Целевой аудиторией телемоста определили дипломатический корпус стран ООН, ОБСЕ, БРИКС и СНГ, а также представителей международных гуманитарных организаций.

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Основным докладчиком должен стать экс-руководитель Луганской областной государственной телерадиокомпании, бывший представитель оккупационной администрации, пропагандист Родион Мельник.

Также запланированы выступления оккупационного руководителя Запорожской области Евгения Балицкого, представителей оккупационных администраций Энергодара и Токмака и людей, которых, по данным ГУР, готовят в качестве фальшивых свидетелей.

В ГУР отметили, что Кремль стремится отвлечь мир от собственных военных преступлений, в частности критической гуманитарной ситуации в оккупированных Олешках. Еще одна задача, по данным разведки, — заблокировать или ослабить международную поддержку Украины на фоне решения Совета ЕС по выделению кредита в 90 миллиардов евро и созданию альянса ЕС — Украина в сфере БПЛА.

Голод в Олешках — что известно

Олешки в Херсонской области были оккупированы в первый день полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года. Впервые люди начали массово покидать Олешки три года назад после подрыва российскими военными плотины Каховской ГЭС. Тогда, по данным мэра Евгения Рыщука, под воду ушли 90% города.

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С декабря 2025 года Олешки находились в полной блокаде. Все дороги к Олешкам заминированы и под огневым контролем. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец и Международный комитет Красного Креста пытаются организовать массовую эвакуацию из блокадного города.

Папа Римский Лев XIV провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, в котором призвал к гуманитарному прекращению огня в Олешках для доставки продуктов, лекарств и эвакуации гражданских.

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