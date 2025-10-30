ГУР раскрыли особенности российской ПВО: подробности

Российская ПВО

Государство-агрессор Россия прилагает усилия для укрепления своей противовоздушной обороны (ПВО) вокруг стратегически важных объектов. Это происходит на фоне частых украинских дальнобойных ударов по военно-промышленному (ВПК) и топливно-энергетическому комплексу.

Об этом сообщил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

По его словам, россияне пытаются соединить устаревшие советские образцы с техникой, выдаваемой за современную, чтобы создать единую систему защиты.

«Речь идет как о советских комплексах, так и о современных — враг пытается совмещать их в одну систему. Это и устаревшие С-300 и более новые С-400, а также так называемая новейшая система С-350 Витязь», — пояснил Юсов.

По его словам, средства ПВО размещены не только во всех крупных городах РФ, но и специально прикрывают серьезные промышленные объекты, ВПК и политическое значение. Несмотря на усилия врага, Украина продолжает почти ежедневно наносить разрушительные удары по стратегически важным российским объектам.

«Ключевым показателем является то, сколько украинских дронов достигают целей и наносят впечатления. По разным оценкам, сокращение переработки нефтепродуктов в России составляет от 18% до 20% — это очень большие цифры», — подчеркнул Андрей Юсов.

Напомним, Рязанский нефтеперерабатывающий завод, четвертый по размеру в России, 23 октября остановил установку первичной перегонки нефти CDU-4 после успешной атаки украинских беспилотников.

Также украинские военные атаковали дронами нефтеперерабатывающий завод в Рязанской области и склад боеприпасов в Белгородской области РФ.

Однако армия РФ 30 октября атаковала Славянскую ТЭС авиабомбами. Два человека погибли, есть раненые.