Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание, посвященное ликвидации последствий российских обстрелов, а также заслушал информацию разведки о дальнейших намерениях врага.

Об этом сообщил глава государства в Telegram.

Реклама

По словам президента, во время совещания прозвучал доклад Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) об обновленных планах российских ударов. На основе этих данных для украинских военных уже сформированы соответствующие задачи.

Реклама

Президент подчеркнул, что подробно проработал этот вопрос с Главнокомандующим Вооруженными силами Украины Михаилом Драпатым.

«Обсудили это с Главнокомандующим ВСУ, и я рассчитываю на полное выполнение определенных защитных задач», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, аналитики ISW сообщили о том, что высокопоставленные должностные лица Кремля продолжают открыто заявлять о намерениях Москвы установить контроль над большей частью Украины, в частности над Киевом.

Новости партнеров