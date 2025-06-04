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- Украина
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ГУР раскрыло секреты российской стратегической авиации — источники
ГУР Украины провело масштабную кибератаку на российское КБ «Туполев». Получены гигабайты секретной информации.
Киберспецподразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины провело успешную атаку на системы известного российского авиационного конструкторского бюро «Туполев». В результате операции получены стратегически важные данные объемом более 4,4 Гб.
Об этом сообщили УНИАН источники в спецслужбе.
В результате атаки удалось завладеть значительным объемом конфиденциальной информации, включая служебную переписку руководства, персональные данные работников, резюме инженеров, протоколы закрытых заседаний и детали закупок.
По словам источника в украинской разведке, операция была тщательно подготовлена, и в течение длительного времени киберспециалисты ГУР контролировали документооборот предприятия. В итоге удалось получить более 4,4 ГБ критически важных данных.
В завершение операции киберспециалисты «хакнули» официальный сайт «Туполева», разместив на главной странице изображение совы, которая держит в когтях российский самолет.
«Значение полученных данных трудно переоценить. Теперь не осталось фактически ничего тайного в деятельности КБ „Туполев“ для украинской разведки, в частности мы завладели исчерпывающей информацией о лицах, которые непосредственно вовлечены в обслуживание российской стратегической авиации. Результат очевидно будет заметным как на земле, так и на небе», — отметили в ГУР.
КБ «Туполев», которое производит бомбардировщики для армии РФ, с 2022 года находится под международными санкциями.
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