ГУР раскрыло секреты российской стратегической авиации — источники

ГУР МО / © ТСН.ua

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Киберспецподразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины провело успешную атаку на системы известного российского авиационного конструкторского бюро «Туполев». В результате операции получены стратегически важные данные объемом более 4,4 Гб.

Об этом сообщили УНИАН источники в спецслужбе.

В результате атаки удалось завладеть значительным объемом конфиденциальной информации, включая служебную переписку руководства, персональные данные работников, резюме инженеров, протоколы закрытых заседаний и детали закупок.

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По словам источника в украинской разведке, операция была тщательно подготовлена, и в течение длительного времени киберспециалисты ГУР контролировали документооборот предприятия. В итоге удалось получить более 4,4 ГБ критически важных данных.

В завершение операции киберспециалисты «хакнули» официальный сайт «Туполева», разместив на главной странице изображение совы, которая держит в когтях российский самолет.

«Значение полученных данных трудно переоценить. Теперь не осталось фактически ничего тайного в деятельности КБ „Туполев“ для украинской разведки, в частности мы завладели исчерпывающей информацией о лицах, которые непосредственно вовлечены в обслуживание российской стратегической авиации. Результат очевидно будет заметным как на земле, так и на небе», — отметили в ГУР.

КБ «Туполев», которое производит бомбардировщики для армии РФ, с 2022 года находится под международными санкциями.

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