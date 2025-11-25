- Дата публикации
РФ применяет против Украины новый дрон: в ГУР рассказали о его особенностях
Впервые Shahed-107 публично представил Корпус стражей исламской революции в июне этого года, во время эскалации напряжения между Ираном и Израилем.
Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало детальное устройство, составные части и иностранную элементную базу иранского ударного БпЛА Shahed-107, который РФ начала активно использовать в войне против Украины. Сведения обнародованы на портале War&Sanctions.
Об этом сообщает ГУР МО.
Что известно о Shahed-107
Shahed-107 – это ударный беспилотник типа верхнеплан с размахом крыльев около 3 метров. Он имеет Х-образное хвостовое оперение, обеспечивающее стабилизацию в полете. Корпус изготовлен из углепластика, силовые элементы конструкции – из алюминия.
В исследованном украинскими специалистами образце обнаружена кумулятивная осколочно-фугасная боевая часть весом 15 кг, по характеристикам подобная боеголовкам других моделей «шахедов».
Дрон оснащен китайским двухтактным бензиновым двигателем DLE 111, ранее неоднократно фиксированным в составе российских БПЛА «Гербера», «БМ-35», «пародия» и «дельта».
«Учитывая объем топливного бака – 28 литров – дальность применения Shahed-107 составляет до 300 км», – отметили в ГУР.
Беспилотник использует инерциальную навигационную систему (IMU), аналогичную иранской Sadra, а также защитный блок от радиопомех и четырехэлементную помехоустойчивую антенну.
Полетное управление обеспечивает flight controller (FCU), передающий команды сервоприводам элевонов и двигателя.
Как и в других иранских и российских БПЛА, электронная база Shahed-107 содержит компоненты широкой географии: США, Швейцарии, Китая, Японии, Тайваня, Нидерландов и Ирландии.
"Появление Shahed-107 в российском арсенале - очередное свидетельство укрепления военного сотрудничества между Тегераном и Москвой", - акцентировали в ведомстве.
В Украине иранское оружие проходит реальные боевые испытания в противостоянии с западными оборонными системами.
Полученные российско-иранскими силами данные могут быть использованы для будущих дестабилизационных операций в разных регионах мира, подчеркивают ГУР.
Ранее в ГУР заявили, что поддержка РФ со стороны Ирана снизилась с начала войны.
"На первых этапах это было в основном иранское производство ("Шахедов" - ред.), сейчас более локализовано", - сказал Юсов.
Есть также информация о передаче другой номенклатуры вооружения, но Иран в большинстве своем сосредоточен на собственных проблемах.