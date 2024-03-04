ГУР сломало Минобороны России: софт, шифры, тайные документы (фото)

Полученная информация позволяет установить полное устройство системы российского Минобороны и его звеньев.

Киберспециалисты ГУР Минобороны Украины провели успешную спецоперацию против России и в результате DDoS-атаки получили доступ к серверам Минобороны РФ.

Об этом сообщили в украинской военной разведке 4 марта.

Получив доступ к серверам Минобороны РФ, украинская спецслужба теперь владеет программным обеспечением для защиты информации и шифрования, которое использовало российское ведомство.

ГУР также получило в свое распоряжение массив тайной служебной документации Минобороны РФ.

"Речь идет о приказах, отчетах, распоряжениях, докладах и других документах, циркулировавших между ＞2000 структурных единиц силового ведомства России", – уточнили в разведке.

Там пояснили, что полученная информация позволяет установить полное устройство системы российского Минобороны и его звеньев.

Кроме того, анализ полученных данных помог идентифицировать генералитет, других высоких руководителей структурных подразделений Минобороны РФ, заместителей, помощников, специалистов – всех, кто использовал софт для электронного документооборота под названием "Бюрократъ".

Например, в распоряжении ГУР оказалась служебная документация заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. Отмечается, что он сыграл немаловажную роль в том, что кибератака стала успешной.

"Поэтому почетное звание "молодец" отходит именно ему: вадимыч, всем – 4, тебе – 5!" – посмеялись в военной разведке.

Резюмируя, в ГУР указали, что работа в киберпространстве России, направленная на препятствование и паралич деятельности ответственных за войну против Украины силовых органов и чиновников государства-агрессора, продолжается.

"Продолжение следует!" – анонсировали в украинской военной разведке.

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ГУР получило доступ к серверам Минобороны РФ в результате DDoS-атаки/Фото: ГУР Минобороны Украины

ГУР получило доступ к серверам Минобороны РФ в результате DDoS-атаки/Фото: ГУР Минобороны Украины

ГУР получило доступ к серверам Минобороны РФ в результате DDoS-атаки/Фото: ГУР Минобороны Украины

ГУР получило доступ к серверам Минобороны РФ в результате DDoS-атаки/Фото: ГУР Минобороны Украины

К слову, вечером 28 февраля неизвестные хакеры атаковали официальный сайт Верховной Рады Украины.

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