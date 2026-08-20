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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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ГУР ударило по аэродромам, с которых россияне били дронами по Украине — детали "адской" операции

Аэродромы «Донецк» и «Приморско-Ахтарск», терминал «Таманьнефтегаза» — мастера ГУР и Силы обороны поразили важные военные объекты России.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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В России горят аеродромы

В России горят аеродромы / © glavcom.ua

В ночь на 20 августа 2026 года спецназначители ГУР МО Украины в рамках очередной масштабной deepstrike-операции нанесли серии успешных сокрушительных ударов по стратегическим военным и инфраструктурным объектам государства-агрессора России.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram.

Удар по базам запуска дронов

Мастера Департамента активных действий и Департамента беспилотных систем ГУР атаковали места хранения и запуска вражеских БПЛА на двух ключевых аэропортах — во временно оккупированном Донецке и в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края РФ. Именно с этих точек российские оккупанты системно осуществляли террористические запуски ударных дронов по гражданской инфраструктуре Украины.

В результате точных попаданий повреждены пусковые установки и наземные элементы комплексов БпЛА, на территории аэродромов вспыхнули мощные пожары.

Кроме того, вблизи аэродрома в Приморско-Ахтарске операторы Департамента активных действий успешно выследили и поразили две высокостоимые радиолокационные станции врага — 55Ж6У «Небо-У» и 55Ж6УМ «Ниобий», существенно ослепив российскую ПВО в этом регионе.

Пылает «Таманьнефтегаз»

Этой же ночью разведчики во взаимодействии с другими составляющими Сил безопасности и обороны Украины нанесли удар по морскому терминалу «Таманьнефтегаз» в Краснодарском крае. Объект играет критическую роль в логистике и обеспечении топливом русской оккупационной армии.

На территории терминала поражен резервуарный парк и элементы магистральных трубопроводов. На объекте бушует масштабный пожар, ликвидация последствий которого продолжается.

Напомним, что удары украинских дронов по российским НПЗ заставили Кремль покупать топливо за границей.

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