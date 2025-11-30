ТСН в социальных сетях

Украина
540
1 мин

ГУР ударило по кадыровцам под Бердянском: детали операции

Из-за подрыва автомобилей кадыровцев под Бердянском РФ понесла потери в личном составе.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Удар по кадыровцам

29 ноября на территории временно оккупированного Бердянского района Запорожской области произошли два взрыва. ГУР и Движение сопротивления поразили два автомобиля, на которых передвигались кадыровцы.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

Как стало известно, украинские партизаны выяснили, что кадыровцы организовали "схему" с краденым горючим. Они продавали солярку на трассе под Бердянском. Локацию заминировали, а в момент концентрации оккупантов-коррупционеров — совершили два подрыва.

«В результате первого взрыва московиты запаниковали – кто уцелел, тот сбежал. Вскоре на пустое место махинаций с дизтопливом прибыл еще один вражеский пикап – тогда сдетонировало второй раз. В итоге ― успешно поражены два автомобиля, на которых передвигались „хапуги“ из оккупационного подразделения „ахмат“, — говорится в сообщении.

чёткое количество утрат личного состава армии РФ уточняется.

ГУР МО в очередной раз отмечают: за каждое преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие.

Напомним, в Генштабе обновили потери РФ в войне против Украины. За последние сутки ВСУ ликвидировали 910 кафиров.

Что касается техники, россияне лишились:

  • танков - 11 381 (+1)

  • боевых бронированных машин - 23 658 (+15)

  • артиллерийских систем - 34 733 (+3)

  • РСЗО - 1 550

  • средств ПВО - 1 253

  • самолетов - 430

  • вертолетов — 347

  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 85 343 (+106)

  • крылатых ракет - 3 995

  • кораблей/катеров — 28

  • подводных лодок - 1

  • автомобильной техники и автоцистерн - 68 463 (+64)

  • специальной техники - 4 010 (+2)

