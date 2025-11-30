ГУР ударило по кадыровцам под Бердянском: детали операции

Удар по кадыровцам

29 ноября на территории временно оккупированного Бердянского района Запорожской области произошли два взрыва. ГУР и Движение сопротивления поразили два автомобиля, на которых передвигались кадыровцы.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

Как стало известно, украинские партизаны выяснили, что кадыровцы организовали "схему" с краденым горючим. Они продавали солярку на трассе под Бердянском. Локацию заминировали, а в момент концентрации оккупантов-коррупционеров — совершили два подрыва.

«В результате первого взрыва московиты запаниковали – кто уцелел, тот сбежал. Вскоре на пустое место махинаций с дизтопливом прибыл еще один вражеский пикап – тогда сдетонировало второй раз. В итоге ― успешно поражены два автомобиля, на которых передвигались „хапуги“ из оккупационного подразделения „ахмат“, — говорится в сообщении.

чёткое количество утрат личного состава армии РФ уточняется.

ГУР МО в очередной раз отмечают: за каждое преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие.

Напомним, в Генштабе обновили потери РФ в войне против Украины. За последние сутки ВСУ ликвидировали 910 кафиров.

Что касается техники, россияне лишились: