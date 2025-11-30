- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 540
- Время на прочтение
- 1 мин
ГУР ударило по кадыровцам под Бердянском: детали операции
Из-за подрыва автомобилей кадыровцев под Бердянском РФ понесла потери в личном составе.
29 ноября на территории временно оккупированного Бердянского района Запорожской области произошли два взрыва. ГУР и Движение сопротивления поразили два автомобиля, на которых передвигались кадыровцы.
Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.
Как стало известно, украинские партизаны выяснили, что кадыровцы организовали "схему" с краденым горючим. Они продавали солярку на трассе под Бердянском. Локацию заминировали, а в момент концентрации оккупантов-коррупционеров — совершили два подрыва.
«В результате первого взрыва московиты запаниковали – кто уцелел, тот сбежал. Вскоре на пустое место махинаций с дизтопливом прибыл еще один вражеский пикап – тогда сдетонировало второй раз. В итоге ― успешно поражены два автомобиля, на которых передвигались „хапуги“ из оккупационного подразделения „ахмат“, — говорится в сообщении.
чёткое количество утрат личного состава армии РФ уточняется.
ГУР МО в очередной раз отмечают: за каждое преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие.
Напомним, в Генштабе обновили потери РФ в войне против Украины. За последние сутки ВСУ ликвидировали 910 кафиров.
Что касается техники, россияне лишились:
танков - 11 381 (+1)
боевых бронированных машин - 23 658 (+15)
артиллерийских систем - 34 733 (+3)
РСЗО - 1 550
средств ПВО - 1 253
самолетов - 430
вертолетов — 347
БПЛА оперативно-тактического уровня - 85 343 (+106)
крылатых ракет - 3 995
кораблей/катеров — 28
подводных лодок - 1
автомобильной техники и автоцистерн - 68 463 (+64)
специальной техники - 4 010 (+2)