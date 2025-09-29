ГУР "засветило" генералов РФ, причастных к ракетному террору украинцев: что о них известно

Разведка разоблачила командный состав РФ, ответственный за тысячи ракетных ударов по Украине.

Главное управление разведки опубликовало имена российских военных преступников, причастных к ракетному террору против Украины.

Об этом передает пресс-служба ГУР.

Речь идет о тринадцати человек из командного состава дальней авиации воздушно-космических сил армии РФ, причастных к планированию и организации ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Украины.

Среди них:

Сергей Кобылаш / © Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Уроженец Одессы, генерал-лейтенант Кобылаш Сергей Иванович — командующий военно-воздушными силами — заместитель главнокомандующего воздушно-космических сил ВС РФ. Совершал военные преступления еще в Чечне, а затем — в Грузии и Сирии. Впервые после окончания Второй мировой войны под его руководством тяжелыми бомбардировщиками осуществлена ковровая бомбардировка густонаселенных территорий — города Мариуполя.

Генерал-майор Кувалдин Сергей Геннадиевич — командующий дальней авиацией военно-воздушных сил воздушно-космических сил РФ.

Сергей Кувалдин

Ответственный за планирование и организацию военных преступлений — массированных ударов ракетами по украинским городам и объектам инфраструктуры стратегической авиацией РФ.

полковник Шевель Сергей Викторович — начальник штаба — первый заместитель командующего дальней авиации военно-воздушных сил воздушно-космических сил РФ;

генерал-майор Пчела Олег Владимирович — заместитель командующего дальней авиацией военно-воздушных сил воздушно-космических сил РФ.

Олег Пчела

Разведка опубликовала информацию о местах проживания и регистрации указанных военных преступников, имена их жен и детей, их номера телефонов, данные электронной почты, индивидуальные налоговые номера и номера полисов госстрахования.

В целом за период с 24 февраля 2022 по 31 августа 2025 зафиксировано:

2354 пуска ракет типа Х-555/Х-101/Х-55СМ с самолетов Ту-95МС и Ту-160;

321 пуск крылатых ракет Х-22/Х-32 с самолетов Ту-22М3;

171 запуск аэробалистических ракет «кинджал» с самолетов МиГ-31К/И.

Эти удары направлялись по гражданской инфраструктуре: больницам и роддомам, учебным заведениям, многоквартирным жилым домам, электростанциям. В результате ракетного террора погибли и получили ранения тысячи мирных граждан, нанесены масштабные разрушения гражданских объектов, напомнили в ГУР.

Ранее сообщалось, что украинские войска поразили важнейшие стратегические объекты России.