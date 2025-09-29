ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
64
Время на прочтение
2 мин

ГУР "засветило" генералов РФ, причастных к ракетному террору украинцев: что о них известно

Разведка опубликовала досье на командный состав дальной авации РФ — организаторов ракетного террора.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Разведка разоблачила командный состав РФ, ответственный за тысячи ракетных ударов по Украине.

Разведка разоблачила командный состав РФ, ответственный за тысячи ракетных ударов по Украине.

Главное управление разведки опубликовало имена российских военных преступников, причастных к ракетному террору против Украины.

Об этом передает пресс-служба ГУР.

Речь идет о тринадцати человек из командного состава дальней авиации воздушно-космических сил армии РФ, причастных к планированию и организации ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Украины.

Среди них:

Сергей Кобылаш / © Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Сергей Кобылаш / © Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Уроженец Одессы, генерал-лейтенант Кобылаш Сергей Иванович — командующий военно-воздушными силами — заместитель главнокомандующего воздушно-космических сил ВС РФ. Совершал военные преступления еще в Чечне, а затем — в Грузии и Сирии. Впервые после окончания Второй мировой войны под его руководством тяжелыми бомбардировщиками осуществлена ковровая бомбардировка густонаселенных территорий — города Мариуполя.

Генерал-майор Кувалдин Сергей Геннадиевич — командующий дальней авиацией военно-воздушных сил воздушно-космических сил РФ.

Сергей Кувалдин

Сергей Кувалдин

Ответственный за планирование и организацию военных преступлений — массированных ударов ракетами по украинским городам и объектам инфраструктуры стратегической авиацией РФ.

  • полковник Шевель Сергей Викторович — начальник штаба — первый заместитель командующего дальней авиации военно-воздушных сил воздушно-космических сил РФ;

  • генерал-майор Пчела Олег Владимирович — заместитель командующего дальней авиацией военно-воздушных сил воздушно-космических сил РФ.

Олег Пчела

Олег Пчела

Разведка опубликовала информацию о местах проживания и регистрации указанных военных преступников, имена их жен и детей, их номера телефонов, данные электронной почты, индивидуальные налоговые номера и номера полисов госстрахования.

В целом за период с 24 февраля 2022 по 31 августа 2025 зафиксировано:

  • 2354 пуска ракет типа Х-555/Х-101/Х-55СМ с самолетов Ту-95МС и Ту-160;

  • 321 пуск крылатых ракет Х-22/Х-32 с самолетов Ту-22М3;

  • 171 запуск аэробалистических ракет «кинджал» с самолетов МиГ-31К/И.

Эти удары направлялись по гражданской инфраструктуре: больницам и роддомам, учебным заведениям, многоквартирным жилым домам, электростанциям. В результате ракетного террора погибли и получили ранения тысячи мирных граждан, нанесены масштабные разрушения гражданских объектов, напомнили в ГУР.

Ранее сообщалось, что украинские войска поразили важнейшие стратегические объекты России.

Дата публикации
Количество просмотров
64
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie