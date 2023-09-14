ГУРовцы получили партию дронов-камикадзе от «Украинской команды» (видео)

Об этом сообщается на Facebook-странице «Украинской команды».

«Как сказал руководитель ГУР Кирилл Буданов, наши разведчики – люди молчаливого подвига. Но их работа вызывает восхищение во всем мире. Сегодня «Украинская команда» передает нашим разведчикам дроны-камикадзе. Для них это самое важное оружие. Это их глаза и эффективное средство поражения оккупантов и их техники», - заявил руководитель «Украинской команды» Артур Палатный.

Как сообщили волонтеры, дроны-камикадзе поднимают более 1 килограмма взрывчатки. Они несут смерть врагам и берегут жизнь наших ребят, подчеркнули в «Украинской команде».

Ранее сообщалось, что волонтеры «Украинской команды» проехали более 200 километров вдоль линии фронта, чтобы передать разным воинским подразделениям помощь: более 60 FPV-дронов, полтора десятка разведывательных дронов Mavic и тепловизоры. А также 4 уникальных больших дрона для выполнения спецзадач, которые были приобретены при поддержке Владимира Кличко.

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