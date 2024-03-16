Гутерриш осудил попытки Кремля провести "выборы" в оккупированных регионах Украины

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил попытки Кремля провести выборы президента агрессорки России на временно оккупированной территории Украины.

Об этом заявил спикер генсека Стефан Дюжаррик, сообщает Reuters.

По словам Дюжаррика, генсек напоминает, что попытка незаконной аннексии регионов Украины не имеет никакой юридической силы согласно международному праву.

"Организация Объединенных Наций остается непреклонно преданной суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ согласно соответствующим резолюциям Генеральной Ассамблеи", — говорится в заявлении.

Напомним, в ООН резко осудили так называемые "выборы" РФ на оккупированных территориях. Совместное заявление подписали 54 страны и Европейский союз.

Читайте также: