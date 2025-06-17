Гуцулы Московского патриархата: как на Буковине сторонники МП штурмовали храм с ломами и топорами

Сторонники УПЦ МП в селе Усть-Путила на Буковине / © Громадське

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В гуцульской деревне Усть-Путила сторонники УПЦ МП недавно штурмом вернули себе местный храм, община которого проголосовала за переход в ПЦУ.

Репортаж из села показало «Громадське».

«Если бы вы видели тот ужас. Как мы стоим в церкви в темноте, а к нам через двери пробиваются топоры. Как священники изнутри держали дверь руками, а топоры — им между руками. Мне двухметровый лом прилетел в голову и отключил меня полностью», — рассказывает события ночи 21 мая в буковинском селе Усть-Путила 61-летний Николай Штефуряк.

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Штефуряк вместе с другими сторонниками ПЦУ вошли в храм, который по документам принадлежит им. Однако сторонники МП не собирались сдаваться — они пошли на штурм церкви, ломав двери топорами и ломами.

Мужчина получил удар ломом по голове и потерял сознание. В больницу он попал с сотрясением мозга и переломом переносицы.

© Громадське

Николай рассказывает, что был в храме вместе со своим сыном Юрием, который воевал на Покровском направлении и Волчанске, а домой приехал на короткий срок в отпуск. Мужчина вздыхает, что поклонники МП кричали его сыну, почему тот пришел в церковь, а не едет обратно на фронт.

На кадрах конфликта также видно, как один из приверженцев Московского патриархата угрожает людям предметом, похожим на гранату. Была ли это настоящая гранат или муляж — пока неизвестно.

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© Громадське

«Мы предлагали поочередные богослужения. Они (УПЦ МП — Ред.) отказались. У нас многие люди поддерживают ПЦУ, но они боятся идти на конфликт. Потому что сторонники МП очень агрессивны. Они постоянно угрожают проклятиями. Мне лично благочинный (руководитель ряда церквей, вроде руководителя района — Ред.) угрожал проклясть меня и мою семью до седьмого поколения», — говорит прихожанин ПЦУ Николай Савчук.

В издании отмечают, что в бывшем Путильском районе Черновицкой области по состоянию на май этого года было зарегистрировано 26 приходов УПЦ МП, тогда как ПЦУ только два. Журналисты отмечают, что до прихода советской власти здесь вообще не было Московского патриархата.

Деды воевали за УПА, а внуки — за «русский мир»

Село Усть-Путила — это гуцульское село на буковинской части Гуцульщины.

В самом селе Усть-Путила была крыивка УПА, а сейчас — мини-музей, которые устроили местные краеведы. Как так случилось, что родители и деды поклонников МП воевали за Украину, а их потомки поддерживают «русский мир», Николай Савчук отвечает так:

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«Они их не считают героями. Потому что у них в голове — советская идеология. У нас огромная проблема, что у нас учителя в школах — советского воспитания. У нас был случай, когда возле церкви учителя вместе с детьми приходили и обзывали священников ПЦУ, вели себя совершенно некультурно. Кто воспитывает наших детей?

Сами сторонники Московского патриархата традиционно общаться с журналистами отказались и закрыли ворота во двор храма, чтобы съемочная группа туда не попала.

Поклонники УПЦ МП / © Громадське

Ранее сообщалось, что на Волыни поп из УПЦ МП не разрешил отпеть в храме уже второго воина.