"Гвардия наступления": стало известно, когда завершается набор

В Министерстве внутренних дел рассказали, когда завершается набор в "Гвардию наступления".

Заместитель министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко рассказала, что набор желающих вступить в "Гвардию наступления" завершится 1 апреля.

Об этом она рассказала 25 марта в эфире телемарафона.

"Сегодня мы комплектуем 6 бригад Нацгвардии, одна бригада ГНСУ, 1 бригада Нацполиции. В начале февраля мы объявили набор в эти бригады. И до 1 апреля продолжается рекрутинговая кампания", — сказала замминистра.

Она добавила, что все желающие присоединиться к "Гвардии наступления" еще могут успеть подать заявления.

"Это можно сделать либо через сайт или в ближайшем Центре предоставления административных услуг, либо предоставить анкету в местах дислокации тех или иных подразделений. Мы имеем большое количество желающих, большая часть из них проходят обучение и боевое слаживание, и скоро приступят к выполнению боевых задач", – отметила Павличенко.

По ее словам, около 5% от общего количества заявлений подают женщины. Основную часть подразделений "Гвардии наступления" формируют военные, уже имеющие боевой опыт или несшие службу в прошлые годы, а также те, которые активно присоединялись во время полномасштабного вторжения к деоккупации Киевской, Херсонской и Харьковской областей.

Напомним, ранее добровольцы штурмовой бригады "Спартан" показали, как проходят подготовку по программе "Гвардия наступления" от Министерства внутренних дел.

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