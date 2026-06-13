Х-101 стали более опасными: Россия модернизировала ракеты для нанесения ударов по Украине

Крылатая ракета / © Associated Press

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Россия использует для атак на Украину крылатые ракеты Х-101, которые были изготовлены всего за несколько недель до запуска. В то же время эти вражеские ракеты претерпели существенную модернизацию: получили обновленное радиопоглощающее покрытие, средства противодействия системам ПВО и увеличенную боевую часть.

Об этом главный научный сотрудник Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники, полковник Александр Заруба сообщил на брифинге на тему «Применение РФ средств воздушного нападения против гражданской инфраструктуры: технические и гуманитарные аспекты», передает Interfax-Украина.

По его словам, ракета Х-101 относится к более старым образцам вооружения, однако за последние годы прошла существенную модернизацию. В частности, она получила обновленное радиопоглощающее покрытие, что затрудняет ее обнаружение системами ПВО. Также ракета оснащена комплексом защиты, который может автоматически отстреливать ложные тепловые цели и дипольные отражатели при обнаружении радарами.

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«Обновленное радиопоглощающее покрытие корпуса для уменьшения площади рассеивания. То есть они обнаруживаются на меньшем расстоянии, и вероятность их поражения снижается. Использует бортовой комплекс защиты во время полета. Оснащена модулями для выстрела ложных тепловых целей и дипольных отражателей. Включается автоматически при обнаружении работы радаров противовоздушной обороны или во время подлета к цели. Также для того, чтобы реализовать системы радиоэлектронной борьбы, дублирована система наведения», — отмечает полковник.

По словам Зарубы, исследование обломков ракет, которые Россия применяла в 2024–2025 годах, выявило существенные изменения: оккупанты все чаще используют специализированные компоненты, которые, как правило, попадают в РФ через страны Азии. В то же время российские военные существенно увеличили вес боевой части ракет Х-101 — ориентировочно до 800 килограммов против примерно 450 килограммов ранее.

«Вес боевых частей увеличился с 450 кг до примерно 800 кг. Вторая боевая часть может быть сброшена или взорвана на высоте 100–200 метров от цели. Производство оценивается в 40-50 единиц в месяц. Таким образом, учитывая последние удары, можно сказать, что практически атакуют ракеты, произведенные несколько недель назад», — добавил военный.

В институте особое внимание уделили расширению применения других средств воздушного нападения. Речь идет о модернизированных авиабомбах на базе советских образцов. Также зафиксировано использование кассетных авиабомб. Россия продолжает совершенствовать управляемые авиабомбы, увеличивая дальность и точность их применения. В частности, противник использует модули УМПК и разрабатывает промежуточные боеприпасы между КАБ и БПЛА.

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Заруба также подчеркнул, что российский военно-промышленный комплекс значительно расширил возможности по производству средств воздушного нападения. В то же время, по его словам, РФ по-прежнему имеет доступ к иностранным комплектующим, которые используются для изготовления вооружения.

«До 80–90% критически важной микроэлектроники — это продукция компаний из США, Тайваня, Японии, Швейцарии, Нидерландов и Германии. Это преимущественно компоненты двойного назначения. Они могут использоваться в гражданской сфере, могут использоваться в военной сфере. И закупаются через сеть посредников», — подчеркнул полковник.

Напомним, ранее аналитики ISW сообщали, что Россия повышает убойность ракет и дронов собственного производства, которыми атакует Украину. Одной из причин такой «модернизации» эксперты называют восстановление доступа к иностранным электронным компонентам.

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