"Х*и ловлю. Права дай сюда!": пьяный священник МП в Ужгороде обматерил патрульных на месте ДТП (видео)

Когда патрульные пристыдили священника за матерщину и зачитали прокол, он ответил "Не п*зди мне здесь нах*й".
В воскресенье, 2 июня, в Ужгороде пьяный как чип священник Московского патриархата влетел в здание. Когда на место аварии прибыли патрульные полицейские и попросили его отдать права, он их обматерил.
Видео опубликовал местный журналист Виталий Глагола на странице в телеграмм-канале.
По информации журналиста, речь идет о священнике Мукачевской епархии УПЦ МП протоиерея Ивана (Лях Иван Петрович). Он служил в Свято-Воскресенском мужском монастыре в Ужгороде.
"Сегодня, 2 июня около обеда пьянезный священнослужитель на своем Ford Focus влетел в дом в центре Ужгорода... у отца-пьяницы изъяли водительское удостоверение. После этого священник предлагал, чтобы его провели домой в микрорайон Дравцы, а он поедет вслед за патрульным авто ", – написал он.
На видео слышно, как батюшка, едва перебирая языком, высказывается нецензурной лексикой в сторону патрульных: "Права дай сюда, за*бав", "Х*и ловлю", "Иди нах*й!", "Не п*зди мне здесь нах *й!".
Когда патрульные пристыдили священника за матерщину и зачитали прокол, он ответил "Не п*зди мне здесь нах*й".
Напомним, в Закарпатье священник УПЦ МП показал половые органы на срамном видео.
Читайте ведущие новости на сегодня
- Кому не нужно становиться на военный учет 2024 года: все исключения
- Мобилизация в Украине: имеют ли право ТЦК "упаковывать" в бусы и как действовать в таком случае — адвокат объяснила
- Старейшая роженица Украины Подвербная хочет родить еще одного ребенка: детали