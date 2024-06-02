"Х*и ловлю. Права дай сюда!": пьяный священник МП в Ужгороде обматерил патрульных на месте ДТП (видео)

Когда патрульные пристыдили священника за матерщину и зачитали прокол, он ответил "Не п*зди мне здесь нах*й".

В воскресенье, 2 июня, в Ужгороде пьяный как чип священник Московского патриархата влетел в здание. Когда на место аварии прибыли патрульные полицейские и попросили его отдать права, он их обматерил.

Видео опубликовал местный журналист Виталий Глагола на странице в телеграмм-канале.

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По информации журналиста, речь идет о священнике Мукачевской епархии УПЦ МП протоиерея Ивана (Лях Иван Петрович). Он служил в Свято-Воскресенском мужском монастыре в Ужгороде.

"Сегодня, 2 июня около обеда пьянезный священнослужитель на своем Ford Focus влетел в дом в центре Ужгорода... у отца-пьяницы изъяли водительское удостоверение. После этого священник предлагал, чтобы его провели домой в микрорайон Дравцы, а он поедет вслед за патрульным авто ", – написал он.

На видео слышно, как батюшка, едва перебирая языком, высказывается нецензурной лексикой в сторону патрульных: "Права дай сюда, за*бав", "Х*и ловлю", "Иди нах*й!", "Не п*зди мне здесь нах *й!".

Когда патрульные пристыдили священника за матерщину и зачитали прокол, он ответил "Не п*зди мне здесь нах*й".

«Иди нах*й. Права дай сюда!": пьяный священник МП в Ужгороде устроил аварию и обматерил полицейских

Напомним, в Закарпатье священник УПЦ МП показал половые органы на срамном видео.

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