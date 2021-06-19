ХАЭС отключила энергоблок, а США опровергли заморозку $100 млн для Украины. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки опровергла информацию Politico о замораживании реализации плана по предоставлению 100 миллионов долларов военной помощи Украине. Читать дальше ->
- Хмельницкая атомная электростанция в пятницу, 18 июня, из-за отключения двух турбопитательных насосов отключила от сети энергоблок №2. Читать дальше ->
- В Днепре 31-летняя женщина прыгнула с Нового моста в реку и получила смертельную травму головы. Читать дальше ->
- Во временно оккупированной Ялте количество пострадавших в результате потопа возросло до 11 человек. Кроме того, в поселке Краснокаменка погиб 26-летний мужчина, которого смыло потоком воды. Читать дальше ->
- В США 19-летнего Ашина Трикарико подозревают в убийстве одного человека и ранении дюжины других во время полуторачасовой стрельбы в штате Аризона. Читать дальше ->