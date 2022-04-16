"Хаг Песах самеах!" — Зеленский поздравил украинских евреев с праздником освобождения и жизни

Украинский президент пожелал всем украинцам не терять надежду, которая побеждает даже те обстоятельства, которые кажутся непреодолимыми.

Вечером 15 апреля президент Украины Владимир Зеленский поздравил еврейскую общину с праздником Песах, который отмечают в субботу.

Этим приветствием он завершил свое традиционное вечернее обращение к народу.

"В эту субботу еврейская община празднует Песах. Праздник освобождения. Праздник жизни. Искренне желаю всем, кто празднует и в Украине, и в мире, мира, добра и неизбежного поражения любого зла, угрожающего свободе и жизни на земле. Хаг Песах самеах!” - сказал Зеленский.

Президент также о необходимости сохранять надежду, которая "всегда побеждает даже, казалось бы, непреодолимые обстоятельства".

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 51 дня войны

Напомним, праздник Песах — это так называемая "еврейская пасха", которая празднуется по особому календарю. Первый месяц у евреев называется Нисан и соответствует марту-апрелю в григорианском календаре. Песах – праздник, который празднуют не один день, а целую неделю. А начинается празднование на 14 день месяца Нисан.

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