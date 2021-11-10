Хакер, создавший фейковую "Дію", стал советником в Минцифры

Нарушитель работает на общественных началах как советник одного из заместителей министра.

Глава Минцифры Михаил Федоров рассказал, чем занимается в министерстве парень из Запорожской области, создавший фейковую копию приложения "Дія", после чего его пригласили на стажировку.

Об этом Федоров рассказал в интервью "Украинской правде".

По его словам, нарушитель работает на общественных началах как советник одного из заместителей министра. Он занимается социальной рекламой и будущим проектом Минцифры, который привлечет молодежь к процессам цифровизации.

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Федоров считает, что этого парня трудно назвать хакером, потому что он не сломал базу "Дії", а просто сделал похожий дизайн сайта.

"Сейчас многие делают дизайн, похожий на "Дію", и говорят, что это фейковая "Дія". Это как дизайнер сделает синенький сайт и скажут, что он сделал фейковый Facebook. Мне кажется, корень проблемы в том, что этот парень не нашел возможности реализоваться своим способностям. И потому мы решили соединить", — объяснил министр.

Он добавил, что работа в Минцифре не освободит парня от ответственности за нарушение закона, поэтому его судьбу будет решать суд.

Министр подчеркнул, что это, скорее, исключение, что нарушителя привлекли к работе в Минцифры. Другой хакер — 17-летний житель Харькова, разработавший сайт для подделки документов, такого приглашения уже не получил.

"Для нарушителей закона, даже самых талантливых, эта точка входа в министерство уже не работает. При этом "белых" или "этических" хакеров, которые не нарушают закон, а помогают искать уязвимости в системе, я всегда приглашал к сотрудничеству", — подытожил Федоров. .

Напомним, что неделю назад в Запорожской области правоохранители разоблачили 20-летнего местного жителя, создавшего фейковую копию приложения "Дія". Ему предложили стажировку в Минцифре.

Впоследствии стало известно, что в Харькове 17-летний юноша разработал фейковое приложение "Дія" и продавал поддельные е-документы.

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