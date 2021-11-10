Хакер, создавший фейковую "Дію", стал советником в Минцифры

Нарушитель работает на общественных началах как советник одного из заместителей министра.
Глава Минцифры Михаил Федоров рассказал, чем занимается в министерстве парень из Запорожской области, создавший фейковую копию приложения "Дія", после чего его пригласили на стажировку.
Об этом Федоров рассказал в интервью "Украинской правде".
По его словам, нарушитель работает на общественных началах как советник одного из заместителей министра. Он занимается социальной рекламой и будущим проектом Минцифры, который привлечет молодежь к процессам цифровизации.
Федоров считает, что этого парня трудно назвать хакером, потому что он не сломал базу "Дії", а просто сделал похожий дизайн сайта.
"Сейчас многие делают дизайн, похожий на "Дію", и говорят, что это фейковая "Дія". Это как дизайнер сделает синенький сайт и скажут, что он сделал фейковый Facebook. Мне кажется, корень проблемы в том, что этот парень не нашел возможности реализоваться своим способностям. И потому мы решили соединить", — объяснил министр.
Он добавил, что работа в Минцифре не освободит парня от ответственности за нарушение закона, поэтому его судьбу будет решать суд.
Министр подчеркнул, что это, скорее, исключение, что нарушителя привлекли к работе в Минцифры. Другой хакер — 17-летний житель Харькова, разработавший сайт для подделки документов, такого приглашения уже не получил.
"Для нарушителей закона, даже самых талантливых, эта точка входа в министерство уже не работает. При этом "белых" или "этических" хакеров, которые не нарушают закон, а помогают искать уязвимости в системе, я всегда приглашал к сотрудничеству", — подытожил Федоров. .
Напомним, что неделю назад в Запорожской области правоохранители разоблачили 20-летнего местного жителя, создавшего фейковую копию приложения "Дія". Ему предложили стажировку в Минцифре.
Впоследствии стало известно, что в Харькове 17-летний юноша разработал фейковое приложение "Дія" и продавал поддельные е-документы.
Читайте также:
- Владельцы паспорта-книжечки могут получить COVID-сертификат в "Дії": как сгенерировать документ
- Савченко назвала себя "иконой антивакцинатов" и уверяет, что не покупала фейковый COVID-сертификат
- Большой штраф и лишение свободы: что грозит украинцам за подделку COVID-сертификатов