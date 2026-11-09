Хакерский взлом раскрыл тайну Кремля: стало известно, сколько на самом деле россиян погибли на войне

Российские оккупанты на квадроцикле / © RG.ru

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Полученные хакерами конфиденциальные данные Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат) свидетельствуют, что с начала полномасштабного вторжения в Украину погибли около 400 тысяч российских военных.

Масштабную утечку получили белорусская пропозиционная группа «Киберпартизаны» и украинская хакерская группировка Silent Crow. В результате взлома внутренней инфраструктуры Росстата хакеры получили доступ к 25 тысячам компьютеров и изъяли около 23 терабайтов данных. Серийный анализ охватил более 11 миллионов свидетельств о смерти с указанием возраста, места жительства и причин гибели. Об этом пишет издание The Japan Times.

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Что скрывал Кремль

Согласно документам, в период с 24 февраля 2022 года до конца августа 2026 года по меньшей мере 392 700 свидетельств о смерти напрямую связывают гибель с войной из-за специальных кодов или текстовых отметок типа «военная операция», «обстрел» или «атака дронов».

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Указанная цифра в 400 тысяч является минимальной оценкой, поскольку реальные потери существенно выше из-за сложностей с учетом погибших на поле боя, длительной идентификации тел, значительного числа пропавших без вести и задержек с регистрацией смертей, которые иногда продолжаются более 14 месяцев. В аналитической группе Silent Crow подсчитывают, что реальное количество ликвидированных окупантов достигает set-показателя в 450 тысяч человек.

Оценка 400 тысяч непосредственно погибших совпадает с данными аналитиков и источников в военных кругах. Для сравнения, Генеральный штаб ВСУ оценивает общие безвозвратные и санитарные потери РФ (убитые и тяжелораненые) в 1,6 миллиона человек. По словам президента Владимира Зеленского, потери Украины составляют не менее 55 тысяч погибших воинов.

Демографический удар по РФ

Взломанные данные ярко демонстрируют, как война истощает российское общество:

Смена возраста

Если в начале вторжения в 2022 году мужчины в возрасте 50–59 лет составляли менее 1% всех боевых потерь, то в первой половине 2025 года эта доля выросла до более 16% (более 12,6 тысячи человек). Для категории 18-29 лет война стала причиной двух третей всех зарегистрированных смертей.

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Региональная диспропорция

В бедных и отдаленных регионах Сибири (Бурятия, Тува, Забайкальский край) около трети всех умерших мужчин в возрасте от 18 до 49 лет погибли на войне. В то же время в Москве и Санкт-Петербурге этот показатель составляет примерно 1 из 10.

Учитывая, что ежемесячные потери агрессора регулярно превышают темпы мобилизации и рекрутинга, а на фронте наблюдается позиционный тупик, Кремль уже в ближайшее время может прибегнуть к новой волне принудительной мобилизации.

Напомним, конец октября и начало ноября 2026 года ознаменовались для российских военных аномально высокими потерями на войне в Украине. Силы обороны продолжают устанавливать рекорды количества ликвидированных захватчиков в сутки. Как отмечают в Генштабе, речь идет о полке в сутки.

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