Хакерскую атаку правительственных сайтов, скорее всего, провели из России – Центр информационной безопасности

Хакерскую атаку правительственных сайтов, скорее всего, провели из России – Центр информационной безопасности

Украинские специалисты из Минкульта отмечают, что утечки персональных данных не произошло.

Хакерскую атаку ряда правительственных сайтов – МИД, ГСЧС, Минобразования, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики – совершили с территории Российской Федерации.

Об этом в исследовании Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.

"По результатам исследования Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности первые данные дают основания считать, что атака была осуществлена Российской Федерацией", — говорится в сообщении Минкульта.

И добавляют, что специалисты кибербезопасности исследуют техническую сторону хакерской атаки на государственные учреждения Украины, Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности исследовал сторону информационную. Также подчеркнули, что, несмотря на сообщения злоумышленников, утечки данных, в том числе персональных, не произошло.

"В настоящее время происходит восстановление всех систем. Приложение "Действие" работает стабильно, все реестры надежно защищены. Работа ряда правительственных сайтов была приостановлена превентивно", — сообщают специалисты.

Госспецсвязь совместно со Службой безопасности Украины и Киберполицией собирают цифровые доказательства и занимаются расследованием инцидента.

Напомним, в ночь на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, МОН и другие. Злоумышленники на главных страницах этих сайтов разместили сообщения провокационного характера.

Впоследствии в ЕС прокомментировали хакерскую атаку на украинские правительственные сайты, отметив, что в Европе "знали, что это может произойти". Высокий представитель ЕС по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель осудил кибератаки.

В Госспецсвязи хакерскую атаку считают самой мощной за последние четыре года. Заместитель председателя Госспецсвязи Виктор Жора во время брифинга сообщил, в результате действий злоумышленников пострадали около 70 сайтов.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.