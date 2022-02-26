Хакеры Anonymous сломали российские гостелеканалы и запустили патриотическое стихотворение MONATIK о войне - видео

Хакеры Anonymous сломали российские гостелеканалы и запустили патриотическое стихотворение MONATIK о войне - видео

Международная сеть хакеров Anonymous объявила войну властям РФ.

Главная международная сеть хакеров Anonymous сломала государственные телеканалы и запустила в эфире стихотворение украинского известного певца MONATIK, в котором он рассказывает о нападении России на мирную Украину.

Об этом сообщают на странице Anonymous в Twitter.