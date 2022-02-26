Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойна на ВостокеГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Хакеры Anonymous сломали российские гостелеканалы и запустили патриотическое стихотворение MONATIK о войне - видео

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber

Международная сеть хакеров Anonymous объявила войну властям РФ.

Главная международная сеть хакеров Anonymous сломала государственные телеканалы и запустила в эфире стихотворение украинского известного певца MONATIK, в котором он рассказывает о нападении России на мирную Украину.

Об этом сообщают на странице Anonymous в Twitter.

" Anonymous сломали российские государственные телеканалы, чтобы транслировать правду о том, что происходит в Украине", — подписали сообщение и опубликовали видеоподтверждение.

Отметим:

Россия наносит удары по гражданскому населению

Напомним:

Следующая публикация