Хакеры атаковали сайты украинских СМИ и разместили флаг РФ с буквами Z и V

Хакеры атаковали сайты украинских СМИ и разместили флаг РФ с буквами Z и V

В настоящее время угроза ликвидирована, все ресурсы возобновили свою работу.

Ряд сайтов украинских центральных и региональных медиа подверглись вмешательству в работу. На главных страницах были размещены российский флаг и георгиевская лента.

Об этом сообщает "Институт массовой информации".

Также на картинке видны буквы Z и V, по которым маркируется военная техника вооруженных сил РФ, участвующих во вторжении в Украину с 24 февраля 2022 года.

В частности, о кибератаке на сайт сообщило в телеграмм-канале Общественное радио.

Прямо сейчас происходит кибератака на сайт Громадське радио: hromadske.radio. Наша техническая команда над этим работает!”, — говорится в сообщении.

Также сломаны сайты Цензор.Нет, Новости Донбасса.

Как сообщают региональные представители ИМИ, такую же проблему испытали херсонский сайт МОСТ, волынские сайты "Первый", "Буг" и "Вестник".

В Запорожье об изломе сайта сообщили журналисты "Репортера Запорожья". Приблизительно в 18.00 при попытках зайти с главной страницы в новости сайта на экране начали появляться триколор и георгиевская лента.

В Хмельницкой области пострадал сайт "Независимого общественного портала". Работа сайта возобновлена.

С такой же проблемой столкнулись одесские сайты Odessa.Online и "Бесарабия Информ".

Полтавский сайт "Кременчугский Телеграф" сообщил, что работает над ликвидацией проблемы.

Издание "Новости Полтавщины" сообщает, что сайт временно не работает и решает эту проблему.

Ровенский сайт "Ровно Медиа" также попал под атаку россиян.

Причина взлома

Head of Digital Общественного радио Сергей Омельченко сообщил, что причиной взлома является попытка массового несанкционированного показа неприемлемой рекламы. Источник этих показов – один из самых популярных в Восточной Европе трафико-обменной системы Redtram. Общественное радио удалило код Redtram с сайта и восстановило доступ к нему.

Персональные данные не пострадали – СБУ

Служба безопасности Украины совместно с профильными органами (НКЦК при СНБО, Госспецсвязи, Киберполицией) провели тщательную проверку этого факта. В настоящее время угроза ликвидирована, все ресурсы возобновили свою работу.

Спецслужба отмечает, что в результате атаки не пострадали никакие персональные данные или информация, содержащаяся на ресурсах.

Уже идентифицированы сети и серверы, которые злоумышленники использовали для атаки. Их действия будут квалифицированы согласно действующему законодательству, в частности, в контексте поддержки страны, совершающей преступления против человечества и человечности.

Доказательства, собранные в ходе расследования, будут использованы для привлечения виновных к ответственности.

Напомним, в Украине создали Национальное информбюро.

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