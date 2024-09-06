Хакеры ГУР атаковали "Лукойл", российские банки и органы госвласти — СМИ

В результате кибератаки было уничтожено 18 серверов без возможности восстановления.
Специалисты ГУР Минобороны Украины и хакеры группы ВО Team устроили 4 сентября кибератаку и поразили сетевую инфраструктуру на территории России.
Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на собеседника в разведке.
В результате кибератаки было уничтожено 18 серверов без возможности восстановления. Поражена инфраструктура ООО "Антенна", предоставляющая услуги большому количеству органов российской власти и коммерческим предприятиям, участвующим в обеспечении агрессии против Украины.
В частности, были затерты конфигурации на 598 сетевых коммутаторах (D-Link, Mikrotik, Ubiquti WiFi) главного провайдера и 389 устройств у субпровайдера, которые предоставляли доступ в Интернет всем клиентам компаний.
Удалось выгрузить базы всех клиентов провайдера с фамилиями, именами и отчествами, номерами телефонов, адресами и паспортными данными.
В результате было остановлено предоставление услуг Интернета и цифрового телевидения в Ивановской области России для более 13 тыс. пользователей.
В частности это:
- ООО "Спецсервис Поликор" (выполняет государственный оборонный заказ)
- РЭО ГИБДД МО МВД России
- ООО "Теплосетевая компания"
- ОЛРР УМВД
- "Горгаз"
- "Рыбнадзор"
- Государское предприятие "Кинешемская городская электросеть"
- УГХ Администрация
- заправки "Лукоил"
- ООО "СвязьПроектСтрой"
- "РОСИНКАС" Банка России
- МО МВД России "Кинешемский"
- ООО "Регион-Авто"
- ООО "Груз Сервис"
- Администрация ОО "Кинешма"
- Администрация Городская Дума
- глава "Контрольной Счетной Комиссии"
- "Единая Россия"
- Общественная приемная "Единой России"
- Железнодорожный вокзал
- Тепловые сети
- МУП "Водоканал"
- ИП Козлов Д.В "Электронный огород"
- ООО "Регионинфросистема – Иваново"
- ООО Иваново СДЭК
- Управление ФСБ
- ООО "ПрофГаз"
Напомним, ранее хакеры поразили 33 российских сайта по случаю 33-й годовщины Независимости Украины.
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