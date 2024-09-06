Хакеры ГУР атаковали "Лукойл", российские банки и органы госвласти — СМИ

В результате кибератаки было уничтожено 18 серверов без возможности восстановления.

Специалисты ГУР Минобороны Украины и хакеры группы ВО Team устроили 4 сентября кибератаку и поразили сетевую инфраструктуру на территории России.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на собеседника в разведке.

В результате кибератаки было уничтожено 18 серверов без возможности восстановления. Поражена инфраструктура ООО "Антенна", предоставляющая услуги большому количеству органов российской власти и коммерческим предприятиям, участвующим в обеспечении агрессии против Украины.

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В частности, были затерты конфигурации на 598 сетевых коммутаторах (D-Link, Mikrotik, Ubiquti WiFi) главного провайдера и 389 устройств у субпровайдера, которые предоставляли доступ в Интернет всем клиентам компаний.

Удалось выгрузить базы всех клиентов провайдера с фамилиями, именами и отчествами, номерами телефонов, адресами и паспортными данными.

В результате было остановлено предоставление услуг Интернета и цифрового телевидения в Ивановской области России для более 13 тыс. пользователей.

В частности это:

⁠ООО "Спецсервис Поликор" (выполняет государственный оборонный заказ)

РЭО ГИБДД МО МВД России

ООО "Теплосетевая компания"

ОЛРР УМВД

"Горгаз"

"Рыбнадзор"

Государское предприятие "Кинешемская городская электросеть"

УГХ Администрация

⁠заправки "Лукоил"

ООО "СвязьПроектСтрой"

"⁠РОСИНКАС" Банка России

МО МВД России "Кинешемский"

⁠ООО "Регион-Авто"

⁠ООО "Груз Сервис"

Администрация ОО "Кинешма"

Администрация Городская Дума

глава "Контрольной Счетной Комиссии"

"Единая Россия"

⁠Общественная приемная "Единой России"

Железнодорожный вокзал

⁠Тепловые сети

МУП "Водоканал"

⁠ИП Козлов Д.В "Электронный огород"

⁠ООО "Регионинфросистема – Иваново"

⁠ООО Иваново СДЭК

⁠Управление ФСБ

ООО "ПрофГаз"

Напомним, ранее хакеры поразили 33 российских сайта по случаю 33-й годовщины Независимости Украины.

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