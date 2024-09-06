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Хакеры ГУР атаковали "Лукойл", российские банки и органы госвласти — СМИ

Хакеры ГУР атаковали "Лукойл", российские банки и органы госвласти — СМИ

Хакер / Фото: Getty Images

В результате кибератаки было уничтожено 18 серверов без возможности восстановления.

Специалисты ГУР Минобороны Украины и хакеры группы ВО Team устроили 4 сентября кибератаку и поразили сетевую инфраструктуру на территории России.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на собеседника в разведке.

В результате кибератаки было уничтожено 18 серверов без возможности восстановления. Поражена инфраструктура ООО "Антенна", предоставляющая услуги большому количеству органов российской власти и коммерческим предприятиям, участвующим в обеспечении агрессии против Украины.

В частности, были затерты конфигурации на 598 сетевых коммутаторах (D-Link, Mikrotik, Ubiquti WiFi) главного провайдера и 389 устройств у субпровайдера, которые предоставляли доступ в Интернет всем клиентам компаний.

Удалось выгрузить базы всех клиентов провайдера с фамилиями, именами и отчествами, номерами телефонов, адресами и паспортными данными.

В результате было остановлено предоставление услуг Интернета и цифрового телевидения в Ивановской области России для более 13 тыс. пользователей.

В частности это:

  • ⁠ООО "Спецсервис Поликор" (выполняет государственный оборонный заказ)
  • РЭО ГИБДД МО МВД России
  • ООО "Теплосетевая компания"
  • ОЛРР УМВД
  • "Горгаз"
  • "Рыбнадзор"
  • Государское предприятие "Кинешемская городская электросеть"
  • УГХ Администрация
  • ⁠заправки "Лукоил"
  • ООО "СвязьПроектСтрой"
  • "⁠РОСИНКАС" Банка России
  • МО МВД России "Кинешемский"
  • ⁠ООО "Регион-Авто"
  • ⁠ООО "Груз Сервис"
  • Администрация ОО "Кинешма"
  • Администрация Городская Дума
  • глава "Контрольной Счетной Комиссии"
  • "Единая Россия"
  • ⁠Общественная приемная "Единой России"
  • Железнодорожный вокзал
  • ⁠Тепловые сети
  • МУП "Водоканал"
  • ⁠ИП Козлов Д.В "Электронный огород"
  • ⁠ООО "Регионинфросистема – Иваново"
  • ⁠ООО Иваново СДЭК
  • ⁠Управление ФСБ
  • ООО "ПрофГаз"

Напомним, ранее хакеры поразили 33 российских сайта по случаю 33-й годовщины Независимости Украины.

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