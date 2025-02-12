Хакеры ГУР атаковали нефтегазовую инфраструктуру РФ: СМИ рассказали о последствиях

Хакеры Главного управления разведки Министерства обороны и Вооруженные силы Украины провели масштабную кибератаку на подрядчика "Газпрома" и 22 предприятия, обслуживающих нефтегазовую инфраструктуру РФ.

Об этом сообщили источники в спецслужбах, пишет Суспільне.

Кибератака, которая произошла 7-8 февраля, поразила главного подрядчика "Газпрома" – компанию "Газстройпром", а также 22 предприятия, обеспечивающих строительство и обслуживание нефтегазовой инфраструктуры России.

Во время кибератаки были поражены такие предприятия, как "Газпром-автоматизация", "ГСП-комплектация", "Инфосервис регион", "Вектор Восток", "ССК Газрегион", "ГСП Центр", "ГСП-сервис", "ГСП-технология", "ГСП-механизация", "ГСП-нефтегаз, "ГСП-2", "ГСП-4", "ГСП-5", "ГСП-6", "ГСП-7", "Сфера-групп", "ГСП-инвестиции", "Газстройпром-автотранспортное предприятие", "ГСП-финанс".

В результате кибератаки было выведено более 120 серверов-гипервизоров из строя, а также уничтожены файловые хранилища с документацией на общую сумму 2 миллиона гигабайтов. Кроме того, более 10 тысяч компьютеров сотрудников важных российских предприятий оказались непригодными для использования. Все системы и сервисы были заблокированы, что привело к значительным убыткам, которые могут достигать сотен миллионов долларов.

Напомним, ранее мы писали о том, что IT-армия Украины получила доступ в архив компании "Газпром", содержащий более 6 тысяч файлов, касающихся финансово-хозяйственной деятельности и работ на Ковыктинской скважине, одном из крупнейших газовых месторождений России. Архив размером 1.5 ГБ содержит отчеты об испытаниях, бурениях и настройках автоматизированных систем на объекте.

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