Хакеры ГУР взломали российский сервис, через который проходит голосование на псевдовыборах — СМИ

Украинские киберспециалисты нанесли мощный удар по избирательной системе России, заблокировав работу портала государственных услуг и системы онлайн-голосования на "выборах" президента РФ.

Киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны сломали систему государственных услуг Российской Федерации, по которой осуществляется электронное голосование на "выборах президента".

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на источник в разведке.

"Сайт госуслуг России лежит. Система голосования лежит. Киберспециалисты ГУР обошли все системы защиты. Так будет продолжаться до конца голосования", — сказал собеседник агентства.

Кроме того, совершаются атаки на электронные сервисы партии "Единая Россия".

"Продолжается работа киберспециалистов ГУР МОУ Украины", — отметил источник.

Напомним, в первый день так называемых выборов президента РФ в работе системы электронного голосования произошли серьезные проблемы – сайт mos.ru, на котором россияне могли бы отдать свой "электронный голос", почему-то не работает. Российские официальные информагентства сообщают также, что серьезная DDoS-атака зафиксирована на систему видеонаблюдения на избирательных участках.

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