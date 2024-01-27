Хакеры ГУР уничтожили всю ИТ-инфраструктуру российской компании, работающей на промышленность РФ

Главное управление разведки Министерства обороны Украины преуспело в очередной кибератаке на Россию – уничтожена вся ИТ-инфраструктура компании IPL Consulting, которая специализировалась на внедрении информационных систем в российской промышленности.

Об этом ГУР сообщает в Telegram.

Указанная компания презентовала себя как одно из наиболее современных российских предприятий, оказывавшее помощь во внедрении информационных систем в учреждения, занимающиеся проектированием, производством автомобильных и авиационных компонентов, тяжелым машиностроением, производством оборудования и приборов, в частности в интересах российского оборонно-промышленного комплекса.

"Разрушительную атаку против IPL Consulting осуществили специалисты ГУР, которые проникли во внутреннюю сеть компании и уничтожили всю ее ИТ-инфраструктуру размером более 60 терабайт, десятки серверов и баз данных", — говорят разведчики.

Стоимость утраченного Россией цифрового массива данных подсчитывается. В условиях продолжающегося санкционного давления против РФ нанесенный ущерб для врага — крайне болезненный. Кроме того, пострадают десятки компаний РФ, работающих на "оборонку" государства-агрессора.

Кибератака в РФ / Фото: ГУР Минобороны

Кибератака в РФ / Фото: ГУР Минобороны

Кибератака в РФ / Фото: ГУР Минобороны

Кибератака в РФ / Фото: ГУР Минобороны

Кибератака в РФ / Фото: ГУР Минобороны

Кибератака в РФ / Фото: ГУР Минобороны

Напомним, украинские киберволонтеры из организации Blackjack устроили успешную кибератаку на российское госпредприятие, выполняющее все строительные подряды для минобороны РФ. В рамках кибероперации с серверов предприятия были удалены данные, что на время парализует строительство новых объектов.

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