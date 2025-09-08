ГУР Минобороны Украины / © ГУР Минобороны

Киберкорпус Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) 7 сентября устроил масштабную DDOS-атаку по сетевой инфраструктуре России.

Об этом сообщило «Новыны.LIVE» со ссылкой на источники.

Под удар специалистов ГУР попали российские сервисы, которые обеспечивают оплату топлива и работу топливных карточек. Среди них — платформа «Роспетрол» и серверы «Ростелеком» и «Лукойл».

Кроме того, киберспециалисты из военной разведки уничтожили более 700 коммутаторов и 13 серверов провайдера «К-Корп», обслуживавшего концерн «Калашникова».

Атака со стороны ГУР нанесла стране-агрессору ущерб на сумму от 1 млн до 3 млн долл.

Результаты DDOS-атаки по сетевой инфраструктуре России

К слову, ранее командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди «Мадьяр» сообщил, что СБС в течение августа устроили 17 успешных атак на российские НПЗ, нефтехранилища и другие объекты энергетической инфраструктуры.

Заметим, из-за успешных украинских атак россияне жалуются из-за дефицита и вообще отсутствия топлива на АЗС. Кое-где бензин продают только по специальным топливным картам.