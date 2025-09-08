- Дата публикации
-
Украина
- Украина
- Количество просмотров
- 152
- Время на прочтение
- 1 мин
Хакеры ГУР взломали топливные карты и онлайн-ресурсы России — СМИ: какой ущерб
Под атаку ГУР попали российские сервисы, которые обеспечивают оплату топлива и работу топливных карточек.
Киберкорпус Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) 7 сентября устроил масштабную DDOS-атаку по сетевой инфраструктуре России.
Об этом сообщило «Новыны.LIVE» со ссылкой на источники.
Под удар специалистов ГУР попали российские сервисы, которые обеспечивают оплату топлива и работу топливных карточек. Среди них — платформа «Роспетрол» и серверы «Ростелеком» и «Лукойл».
Кроме того, киберспециалисты из военной разведки уничтожили более 700 коммутаторов и 13 серверов провайдера «К-Корп», обслуживавшего концерн «Калашникова».
Атака со стороны ГУР нанесла стране-агрессору ущерб на сумму от 1 млн до 3 млн долл.
Результаты DDOS-атаки по сетевой инфраструктуре России
К слову, ранее командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди «Мадьяр» сообщил, что СБС в течение августа устроили 17 успешных атак на российские НПЗ, нефтехранилища и другие объекты энергетической инфраструктуры.
Заметим, из-за успешных украинских атак россияне жалуются из-за дефицита и вообще отсутствия топлива на АЗС. Кое-где бензин продают только по специальным топливным картам.