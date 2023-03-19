Хакеры из России распространяют вирусы через торренты: в Госспецсвязи просят украинцев быть осторожными

Если жертва загружает и устанавливает зараженное программное обеспечение на свой компьютер, хакеры получают доступ к содержимому и могут в течение длительного времени оставаться незаметными.

В Государственной службе специальной связи и защиты информации предупреждают об опасности загрузки сломанного программного обеспечения, ведь российские хакеры, в том числе спецслужбы, распространяют вирусы через торренты.

Об этом сообщает Госспецсвязи со ссылкой на свой отчет Russia's Cyber Tactics: Lessons Learned 2022.

"Хакеры троянизируют ISO и установочные файлы и размещают их в бесплатном доступе на торрент-трекерах. Если жертва загружает и устанавливает такие файлы на свой компьютер, хакеры получают доступ к его содержимому и могут в течение длительного времени оставаться незаметными", — говорится в сообщении.

Также читайте На государственные ресурсы осуществляется массированная кибератака

В Госслужбе отметили, что во многих постсоветских странах системные администраторы до сих пор используют нелицензионное программное обеспечение (в том числе операционные системы) в учреждениях и компаниях разных форм собственности, которое распространяется с помощью торрент-трекеров.

"Устанавливая взломанное ПО с торрентов, они фактически предоставляют доступ российским спецслужбам к содержимому рабочих машин. Особенно опасно использование сломанной операционной системы, ведь в таком случае злоумышленники имеют полный административный доступ к компьютеру, на котором она установлена", — подчеркнули в Госспецсвязи. .

Напомним, в Microsoft выразили мнение, что Россия будет усиливать свои кибератаки против украинской критической инфраструктуры и власти, чтобы воспрепятствовать гуманитарной и военной поддержке.

Брали кредиты на пленных и пропавших бойцов – киберполиция разоблачила мошенников

Читайте также: