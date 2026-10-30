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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Хакеры маскируются под "ДТЭК": украинцев предупредили о новой атаке

Хакеры маскируются под «ДТЭК» и рассылают государственным учреждениям письма для установки программ удаленного доступа.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Злоумышленники осуществляют массовую рассылку вредоносных электронных писем

Злоумышленники осуществляют массовую рассылку вредоносных электронных писем / © pexels.com

Правительственная команда реагирования на киберинциденты CERT-UA, действующая при Госспецсвязи, зафиксировала новую фишинговую атаку группировки UAC-0050 на украинские государственные учреждения. Злоумышленники осуществляют массовую рассылку вредоносных электронных писем под видом энергетиков, чтобы получить скрытый удаленный доступ к компьютерам жертв.

Об этом сообщили в Госспецсвязи.

«Волна вредоносных сообщений была зафиксирована 29 октября 2026 года. Хакеры присылали письма, касающиеся погашения задолженности за электроэнергию якобы от имени бухгалтера „ДТЭК Энерго“… Жертвам присылали письмо с прикрепленным PDF-файлом, в котором содержалась ссылка для „уплаты долга“. Переход по ссылке инициировал загрузку RAR-архива из легитимного облачного хранилища DigitalOcean Spaces. Внутри этого архива находился еще один RAR-архив, защищенный паролем, а также текстовый файл (TXT) с ключом для его распаковки. Финальным элементом цепи выступал исполняемый EXE-файл, являющийся самораспаковывающимся SFX-архивом», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что запуск файла приводил к установке легитимного ПО LiteManager для удаленного управления. Программа устанавливалась как системная служба с автозапуском при загрузке операционной системы.

«Злоумышленники применили специфическую технику сокрытия своих командных серверов (C2). Конфигурационный файл установленного программного обеспечения содержал значительное количество IP-адресов и доменных имен. Большинство из них принадлежали вполне легитимным ресурсам, тогда как для фактического взаимодействия с хакерами использовались только отдельные адреса. Такой подход существенно усложняет обнаружение реальной инфраструктуры злоумышленников средствами сетевого мониторинга», — отмечается в сообщении.

Специалисты Госспецсвязи призывают пользователей быть крайне осторожными при проработке электронных писем с требованиями срочного погашения долгов: не следует переходить по сомнительным ссылкам и не вводить пароли для распаковки неизвестных архивов, а информацию о состоянии счетов проверять исключительно через официальные приложения поставщиков услуг или их верифицированные порталы.

Ранее сообщалось, что в Киевской области пенсионерка отдала аферистам более 13 миллионов гривен. Полиция уже задержала мошенника.

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