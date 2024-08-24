Проукраинские активисты напомнили украинцам на временно оккупированных территориях: "Восстановим границы до последнего метра!"
Хакеры поразили 33 российских сайта в честь 33-й годовщины Независимости Украины. Изображение украинского воина появилось 24 августа на 33 сайтах аффилированных с россиянами предприятий из оккупированных городов.
Об этом сообщает АрмияInform.
Проукраинские хактивисты напомнили украинцам на временно оккупированных территориях: "Восстановим границы до последнего метра!"
Изображение появилось на сайтах предприятия "Камаз-Центр" в Донецке (автомобили используются в военных целях), "Айтиком" в Симферополе (телекоммуникационные услуги для военных объектов), "Аристелис" в Мариуполе (услуги по оформлению российских паспортов).
Также сообщение было размещено на странице пропагандистского кинофестиваля "День Победы".
Напомним, мировые лидеры поздравили Украину с Днем Независимости и выразили свою поддержку.
Читайте также:
- Сегодня независимость – в окопах по всем направлениям — Зеленский поблагодарил воинов в День 33-летия независимости Украины
- Тот, кто желал нашему краю зла, получит его у себя дома — президент в обращении к Дню независимости Украины
- Во внешней политике Индии произошел значительный поворот: ISW о визите Моде в Украину