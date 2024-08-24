Проукраинские активисты напомнили украинцам на временно оккупированных территориях: "Восстановим границы до последнего метра!"

Хакеры поразили 33 российских сайта в честь 33-й годовщины Независимости Украины. Изображение украинского воина появилось 24 августа на 33 сайтах аффилированных с россиянами предприятий из оккупированных городов.

Об этом сообщает АрмияInform.

Проукраинские хактивисты напомнили украинцам на временно оккупированных территориях: "Восстановим границы до последнего метра!"

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Изображение появилось на сайтах предприятия "Камаз-Центр" в Донецке (автомобили используются в военных целях), "Айтиком" в Симферополе (телекоммуникационные услуги для военных объектов), "Аристелис" в Мариуполе (услуги по оформлению российских паспортов).

Также сообщение было размещено на странице пропагандистского кинофестиваля "День Победы".

Напомним, мировые лидеры поздравили Украину с Днем Независимости и выразили свою поддержку.

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