Хакеры пытались сломать "Дію": Федоров рассказал о работе портала и из каких стран шла атака

Хакеры пытались сломать "Дію": Федоров рассказал о работе портала и из каких стран шла атака

Пользователи "Действия" не наблюдали никаких проблем.

Во вторник, 15 февраля, хакеры атаковали портал "Дія". DDoS-атаки уходили с территории России, Китая, Чехии и Узбекистана.

Также читайте Кибератака в Украине может быть одним из элементов подготовки к широкомасштабной агрессии РФ — Бильдт

Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Примерно в 20:00, вслед за банками, мощная DDoS-атака началась и на ожидаемом портале "Дія". Начальный вектор — Россия и Китай. Где-то 600 тысяч пакетов вредоносного трафика в секунду. Наши специалисты быстро "обрезали" это направление, но атака вернулась уже из Чехии и Узбекистана. И снова была "отбита". Для пользователей "Дії" атака осталась незаметной. Работаем под постоянным давлением и провокациями, но максимально мобилизованы и сконцентрированы. Сохраняем спокойствие и двигаемся дальше", — сообщил Федоров.

Напомним, во второй половине 15 февраля в работе "ПриватБанка" и "Ощадбанка" произошел масштабный сбой. Украинцы жалуются, что сайт и приложение "Приватбанка" в течение нескольких часов не работал из-за технических проблем.

Впоследствии в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности СНБО сообщили, что банки подверглись массированной DdоS-атаки.

Не работали также сайты Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины.

Через месяц – это вторая кибератака на государственные сайты. В ночь на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов Украины, в том числе МИД, МОН и другие. Злоумышленники на главных страницах этих сайтов разместили сообщения провокационного характера.

Читайте также: