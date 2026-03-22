Связанные с российскими спецслужбами хакеры развернули масштабную кампанию против пользователей популярных мессенджеров. В частности – Signal.

Об этом сообщили Федеральное бюро расследований и Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры в совместном предупреждении, пишет Reuters .

Что известно об атаке хакеров

По данным американских ведомств, злоумышленникам уже удалось сломать тысячи аккаунтов. Основными целями атак стали лица с высокой разведывательной ценностью – действующие и бывшие чиновники США, военные, политики и журналисты.

В отчете отмечается, что сами мессенджеры и их шифрование не были сломаны. Хакеры используют сложные фишинговые схемы — они имитируют официальные сообщения безопасности и выманивают у пользователей коды доступа.

Подобные атаки раньше фиксировали и европейские спецслужбы. В частности, разведка Нидерландов сообщала о глобальной кампании, направленной также на пользователей WhatsApp.

В компании Signal подтвердили, что атаки производились через фишинг, и заверили: инфраструктура сервиса и его система шифрования остаются защищенными.

Напомним, данные владельцев iPhone оказались под угрозой из-за масштабных хакерских атак на пользователей Apple в более чем 100 странах. Компания разослала экстренное предупреждение владельцам устройств об опасности и необходимости защиты. Злоумышленники используют шпионское программное обеспечение, которое дает доступ к личным данным, сообщениям, микрофону и камере. В то же время пользователям рекомендуют срочно обновить iOS до последней версии, чтобы закрыть уязвимость. Тем, кто уже получил предупреждение, советуют дополнительно активировать режим повышенной защиты