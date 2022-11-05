Хакеры сломали телевидение на оккупированных территориях Украины и запустили видео с Зеленским

В ролике отмечается, что все украинцы, где бы они ни были – Крым, Херсон, Донецк, Луганск – являются частью победы.

Украинские хакеры сломали телевидение на временно оккупированных территориях и транслировали видеообращение президента Владимира Зеленского.

Соответствующий ролик в Сети опубликовал СтратКом ВСУ.

"Мы сделаем все, чтобы дать людям электричество и тепло этой зимой. Но мы должны понимать, что Россия сделает все, чтобы разрушать нормальность жизни. Надежда на зиму для российских террористов не сбудется. Уверен, мы и это пройдем", – говорится в обращении президента.

"Я благодарю всех, кто помогает Украине. Слава каждому и каждой, кто работает, приближая нашу победу. Слава всем нашим воинам, которые удерживают позиции, как бы это ни было сложно, и постепенно освобождают нашу землю. Слава Украине!" – добавил Зеленский.

В конце ролика также появляется надпись на экране со следующим текстом: "Украинцы, где бы вы ни были – Крым, Херсон, Донецк, Луганск – помните, каждый из вас является частью победы!"

Напомним, в конце октября хакеры взломали ключевые пропагандистские российские телеканалы в оккупированном Крыму и показали видео с уничтожением вражеских кораблей.

А 3 ноября российский хакер с ником "Джокер ДНР" сломал страницу в Instagram главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и поместил на аватар фото президента РФ Владимира Путина на медведе.

Вскоре Залужный восстановил доступ к своему аккаунту и предупредил, что "мы убьем всех оккупантов".

Реальные истории войны, отраженные в комиксах – Ночная стража

Читайте также: