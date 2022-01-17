Хакеры снова атаковали государственные структуры: удар направили на ресурс ProZorro и райсуд Киева

Хакеры снова атаковали государственные структуры: удар направили на ресурс ProZorro и райсуд Киева

Из-за кибератаки работа веб-ресурсов была приостановлена.

В понедельник, 17 января, неизвестные хакеры совершили кибератаку на сайт системы электронных закупок ProZorro и Шевченковский районный суд Киева.

Как сообщили в пресс-службе Госспецсвязи, в 8 часов утра на странице форума Prozorro Infobox появилось такое же сообщение, которое хакеры разместили на госсайтах после кибератаки 14 января.

Страница форума была отключена, сайт Prozorro Infobox и портал Prozorro не пострадали, система публичных закупок работала в штатном режиме.

Администраторы ProZorro уточнили, что форум Prozorro Infobox – это отдельная система, никак не связанная с электронной системой публичных закупок.

“Ни информационный ресурс Prozorro Infobox, ни сам портал prozorro.gov.ua не пострадали... Пока мы выключили форум Prozorro Infobox, проводим расследование и работаем над возобновлением его работы. По имеющимся в настоящее время данным, вмешательство в персональные данные пользователей и сам контент Prozorro Infobox не произошло", — говорится в сообщении.

В этот же день возникли проблемы на веб-ресурсах Шевченковского районного суда города Киева. В суде сообщили, что пользователи не имели доступа к электронной почте, сайту суда на портале "Судебная власть", подсистемы "Электронный суд", функционалу автоматизированной системы документооборота суда и реестров. Специалисты по кибербезопасности приостановили их работу и пытаются возобновить доступ.

Напомним, ночью на пятницу, 14 января, хакерская атака произошла на украинские правительственные сайты. Неизвестные атаковали 70 сайтов государственных органов, 10 из которых подверглись вторжению.

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