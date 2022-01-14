Хакеры взломали инфраструктуру фирмы, администрировавшей правительственные веб-сайты - СБУ

В украинской спецслужбе предполагают причастность к масштабной хакерской атаке россиян.

Кибератака на семь десятков украинских правительственных сайтов в ночь на пятницу, 14 января, произошла из-за взлома инфраструктуры коммерческой компании, которая имела доступ с правами администрирования веб-ресурсов.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"В конце дня, мы можем с большой вероятностью утверждать, что среди прочих имела место так называемая supply chain attack, то есть атака из-за цепочки поставок", — сообщили в спецслужбе.

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В СБУ подчеркнули, что важной задачей специалистов по кибербезопасности было установить метод реализации атаки, собрать цифровые доказательства, а также в короткие сроки восстановить работоспособность веб-ресурсов.

В течение выходных будет продолжено расследование по установке заказчиков кибертаки. Все факты и подробности документируются в рамках открытого уголовного производства.

"Пока можно говорить, что есть отдельные признаки причастности к инциденту хакерских групп, связанных со спецслужбами РФ", — говорится в сообщении.

СБУ расследует масштабную атаку хакеров на правительственные сайты | Новости Украины

Напомним, после массовой хакерской атаки на украинские правительственные сайты генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал подписание соглашения между НАТО и Украиной об усилении киберсотрудничества.

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