Хакеры взломали инфраструктуру фирмы, администрировавшей правительственные веб-сайты - СБУ

В украинской спецслужбе предполагают причастность к масштабной хакерской атаке россиян.
Кибератака на семь десятков украинских правительственных сайтов в ночь на пятницу, 14 января, произошла из-за взлома инфраструктуры коммерческой компании, которая имела доступ с правами администрирования веб-ресурсов.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
"В конце дня, мы можем с большой вероятностью утверждать, что среди прочих имела место так называемая supply chain attack, то есть атака из-за цепочки поставок", — сообщили в спецслужбе.
В СБУ подчеркнули, что важной задачей специалистов по кибербезопасности было установить метод реализации атаки, собрать цифровые доказательства, а также в короткие сроки восстановить работоспособность веб-ресурсов.
В течение выходных будет продолжено расследование по установке заказчиков кибертаки. Все факты и подробности документируются в рамках открытого уголовного производства.
"Пока можно говорить, что есть отдельные признаки причастности к инциденту хакерских групп, связанных со спецслужбами РФ", — говорится в сообщении.
Напомним, после массовой хакерской атаки на украинские правительственные сайты генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал подписание соглашения между НАТО и Украиной об усилении киберсотрудничества.
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