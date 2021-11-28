"Халк" против припаркованных авто: в Кривом Роге кто-то перевернул несколько автомобилей

Личность местного жителя устанавливают правоохранители.
В Кривом Роге Днепропетровской области неизвестный перевернул три припаркованных автомобиля. Все легковушки лежали на боку.
Об этом пишет "Информатор".
На кадрах, которые впоследствии появились в сети, видно как в микрорайоне Заречном, на одной из стоянок, перевернуты три автомобиля. Примечательно, что все они аккуратно, словно в порядке домино, лежали на боку. Некоторые из автомобилей получили повреждений.
Кто именно и для чего перевернул транспортные средства, сейчас неизвестно. Обстоятельства инцидента, а также личность “Халка” устанавливают правоохранители.
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