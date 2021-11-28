Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

"Халк" против припаркованных авто: в Кривом Роге кто-то перевернул несколько автомобилей

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Халк" против припаркованных авто: в Кривом Роге кто-то перевернул несколько автомобилей

Информатор

Личность местного жителя устанавливают правоохранители.

В Кривом Роге Днепропетровской области неизвестный перевернул три припаркованных автомобиля. Все легковушки лежали на боку.

Об этом пишет "Информатор".

На кадрах, которые впоследствии появились в сети, видно как в микрорайоне Заречном, на одной из стоянок, перевернуты три автомобиля. Примечательно, что все они аккуратно, словно в порядке домино, лежали на боку. Некоторые из автомобилей получили повреждений. 

Кто именно и для чего перевернул транспортные средства, сейчас неизвестно. Обстоятельства инцидента, а также личность “Халка” устанавливают правоохранители.

Читайте также:

Почему объездная города Баштанка на трассе "Николаев – Кривой Рог – Днепр" в ужасном состоянии

Почему объездная города Баштанка на трассе "Николаев – Кривой Рог – Днепр" в ужасном состоянии
Следующая публикация